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Yaramazlara biraz batar!

Mesire alanında yanmış halde cansız kadın bedeni bulundu

İstanbul’un Silivri ilçesinde bir kadının yanmış halde cansız bedeni bulundu.

AA’nın aktardığı bilgiye göre Ortaköy Mahallesi Millet Bahçe Sokak’taki mesire yerine sokak hayvanlarını beslemek için gelen kişi, bir bankın yakınında yanmış halde bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen jandarma ekipleri yapılan incelemede, yandıktan sonra sokak hayvanları tarafından parçalanan kadının İran uyruklu Fariba Feizi’ye (37) ait olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, olay yerinde çalışmalarını sürdürürken hayatını kaybeden kadının eşi ve akrabaları da mesire yerine geldi.

Yakınındaki bankta, bir valiz, oyuncak ayı ve içinde benzin olan bir bidon bulunurken, kadının da 10 gün önce düşük yaptığı belirtildi.

Yapılan çalışmada kadının mesire yerine taksiyle geldiğini belirleyen Jandarma ekipleri, sürücünün ifadesine başvurdu.

Taksicinin ifadesinde şunları söyledi: “Kadını dün saat 14.00 gibi Fatih Mahallesi’nden aldım. ‘Arabam yolda kaldı‘ dediği için bir petrol istasyonuna girdik, bir bidon benzin aldı. Sonra da buraya geldik. Elindeki oyuncak ayıyı göstererek ‘Bu benim çocuğum‘ diyordu.”

Kadının cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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