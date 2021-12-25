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Yaramazlara biraz batar!

Türk-İş’ten teşkilata çağrı: Fahiş fiyatları bildirin

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, çarşı, pazar ve marketlerdeki birçok üründe fahiş fiyatların söz konusu olduğunu belirterek, fahiş fiyatlara döviz kurundaki artışların gerekçe gösterildiğini söyledi.

Dolar kuru, TL mevduata kur karşısında devlet desteği gelmesi ve kamu bankalarının agresif şekilde yaptığı döviz satışlarıyla bu hafta içinde 18,4’lü seviyelerden 11’lere kadar çekilmişti.


Son dönemde döviz kurundaki yükselişle artan fiyatların döviz kurundaki azalmaya rağmen değişiklik göstermediğini belirten Atalay, şunları dile getirdi: “Döviz kuru yükselirken art arda üç beş fiyat etiketi değiştirenler, kurun düşüşünü görmezden geliyor. İşçi, memur, emekli, dar gelirli fiyatların aynı hızda düşmesini bekliyor. Konfederasyonumuz, kamuoyundaki beklentiyi desteklemekle beraber fiyatların güncellenmemesine karşın nasıl ki gerektiğinde üretimden gelen gücünü kullanıyorsa, tüketimden gelen gücünü kullanarak bu konunun yakın takipçisi olacaktır.”

Atalay, Türk-İş’in 81 ildeki teşkilatlarına, illerindeki fahiş fiyatları genel merkeze bildirmeleri yönünde genelge gönderdiklerini bildirerek, şöyle devam etti: “Konfederasyonumuz, 1987’nin aralık ayından beri her ay düzenli olarak gıda harcaması tutarını ve buradan hareketle ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması‘nı yapıyor. Bu araştırmanın hesaplamasında temel alınan gıda maddelerinin fiyatları, konfederasyonumuzca piyasadan, market ve semt pazarlarından doğrudan ve düzenli olarak tespit ediliyor.

Bu niteliğiyle bağımsız olan araştırmamızın yanında, fahiş fiyatları ortaya çıkartmak için bu dönemde konfederasyonumuza bağlı 34 sendika, 442 şube ile 20 bine yakın temsilci ve yöneticilerimizi dayanışmaya çağırıyor ve 81 ilde fiyatlardaki gelişmeleri il temsilcilikleri ile genel merkezlerimize ivedilikle bildirmelerini istiyoruz. Sonraki süreçte bu verileri yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacağız.”

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