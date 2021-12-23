Ticaret bakanı kurdaki düşüşe dikkat çekip fiyat mesajı verdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara denetim yapılacağını, kuralları ihlal edenlere ceza verileceğini duyurdu.

Yeni ekonomik tedbirler kapsamında TL mevduatına sahip olanlara kur farkı kadar ödeme yapılacağın duyurulmasının ardından avro ve dolarda büyük düşüş görülmüştü.

Kur nedenli zamların geri alınması talep edilirken, ilgili bakanlıkların devreye girmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanı Muş, Twitter hesabından şunları yazdı: “Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!”