BİM yöneticisi: Fiyatların yön değiştirmesi zaman alacak

Hükümet döviz kurundaki gerilemeye uygun olarak fiyatlarını indirmeyen işletmelere yaptırım getirmeye hazırlanırken, market zinciri BİM’in yöneticisi Galip Aykaç, “Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı Çin tipi ekonomi modeline göre adımların atılmasıyla dört ayda TL’de görüşmemiş değer kayıpları yaşanmış, enflasyon fırlamıştı. Hükümet de hafta başında yeni ekonomik tedbirleri duyurmak zorunda kalmış, bu kapsamda TL mevduatına sahip olanlara kur farkı ödeneceğinin duyurulmasının ardından avro ve dolarda büyük düşüş görülmüştü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara denetim yapılacağını, kuralları ihlal edenlere ceza verileceğini duyurmuştu.

Hürriyet’e konuşan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) başkanı ve BİM icra kurulu üyesi Aykaç, “Kurdaki düşüş memnuniyet verici. Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor” dedi.

Asıl sorunun tedarik olduğunu anlatan Aykaç, şöyle devam etti: “Birçok ürün grubunda arzda sıkıntı var. Buna kağıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunu da eklenmiş durumda. Son birkaç haftadır tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirini sekteye uğrattı. Üretim bugünlerde çok daha kıymetli hale geldi. Vatandaşın ihtiyacını kesintiye uğratmamak için biz perakendeciler çok gayret ediyoruz ilgili herkesten destek bekliyoruz.”