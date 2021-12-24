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Yaramazlara biraz batar!

Dövizdeki düşüşü fiyata yansıtmayana ceza

Döviz kurundaki gerilemeye uygun olarak fiyatlarını indirmeyen işletmelere yaptırım geliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı Çin tipi ekonomi modeline göre adımların atılmasıyla dört ayda TL’de görüşmemiş değer kayıpları yaşanmış, enflasyon fırlamıştı. Hükümet de hafta başında yeni ekonomik tedbirleri duyurmak zorunda kalmış, bu kapsamda TL mevduatına sahip olanlara kur farkı ödeneceğinin duyurulmasının ardından avro ve dolarda büyük düşüş görülmüştü. Bazı uzmanlarsa dövizdeki düşüşü ‘arka kapıdan’ dolar satışına bağlıyor.


Ticaret Bakanı Mehmet Muş da döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara denetim yapılacağını, kuralları ihlal edenlere ceza verileceğini duyurmuştu.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre bakanlığın denetimleri sonucu döviz kurundaki gerilemeye uygun olarak fiyatlarını indirmeyen işletmelere yaptırımla ilgili Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu devreye girecek. Ceza miktarını bu kurul belirleyecek.

Mevzuata göre kurul, suçun içeriğine göre 10 bin liradan 100 bin liraya varan miktarlarda ceza verilmesine hükmedebilirken, TBMM Genel Kurulu’nda bulunan kanun teklifinin yürürlüğe girmesi halinde bu cezalar daha da ağırlaştırılmış olacak.

Buna göre üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.

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