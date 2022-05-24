Akşam Postası / 24 Mayıs 2022

Kılıçdaroğlu saat verdi: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar” dedi.

Tecavüzden suçlu bulunan Musa Orhan’a ‘hakaret’ten Ezgi Mola’ya para cezası

Oyuncu Ezgi Mola, 18 yaşındaki İpek Er’e ‘nitelikli cinsel saldırı’dan ceza alıp serbest bırakılan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırıldı.

MSB: ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ bölgesinde beş şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ bölgesinde bir günde beş askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ yetkilisinden maymun çiçeği çıkışı: Pireyi deve yapmayalım

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü vakalarının genellikle rastlandığı ülkeler dışında ilk kez tespit edildiği 7 Mayıs’tan beri Afrika dışında 131 vakanın ve 106 şüpheli vakanın saptandığını açıkladı.

İskoç Kilisesi eşcinsel evliliğe izin verdi

Fotoğraf: Reuters

İskoç Kilisesi eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin verdi.

Sancar’dan Erdoğan’a: Ukrayna’da barış güvercini, burada savaş şahini

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyinde yeni bir askeri harekât sinyali vermesinin ardından, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye’nin oynadığı ‘arabulucu’ rolünü hatırlatarak, “Orada barış güvercini, burada savaş şahini” dedi.

‘Halkın enflasyonu’: Gıda fiyatları bir yılda yüzde 160 arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun ‘halkın enflasyonu’ araştırmasının sonuçlarına göre gıda fiyatlarındaki yıllık değişim yüzde 159,6 oldu.

Bahçeli’den dış politikada ‘alternatif’: NATO’dan ayrılmak ele alınmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır” dedi.

İHA’nın Gezi’yi karalayan ‘haberi’ Twitter’da ‘hak ettiğini buldu’

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Gezi direnişini karalayan videosuna Twitter’da tepki yağdı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde ‘iki yıl gecikmeli’ değişiklik

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun yönetmeliğindeki ‘vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak’ ibaresi, ‘vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak’ diye değiştirildi.

‘Bono’ beklentisi de boşa düşünce dolar/TL 16 barajını yıktı geçti

Fotoğraf: Pixabay

Dolar/TL’de iki haftalık sert yükseliş sonrası dün akşam saatlerindeki düşüş kalıcı olmadı ve kur 16 barajını yıktı.

Kuran kursunda çocuğu sopayla döven adam gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Eyyubiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi’nde bulunan ve Kuran kursu olarak faaliyet gösteren bir yerde çocukları sopayla döven kişi gözaltına alındı.

AYM’den polisin saldırdığı eylemciye 90 bin TL tazminat

Anayasa Mahkemesi 2015’te İzmir’de ‘laik, bilimsel ve ana dilde eğitim’ talebiyle düzenlenen eylemde polis müdahalesiyle yaralanan Nuray Zencir için hak ihlali kararı verdi.