Kuran kursunda çocuğu sopayla döven adam gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Eyyubiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi’nde bulunan ve Kuran kursu olarak faaliyet gösteren bir yerde çocukları sopayla döven kişi gözaltına alındı.

Görsel: Twitter

Görüntülerde, kursta görevli A.T. isimli kişinin bir çocuğa bağırıp eline ve yüzüne sopayla peş peşe vurduğu daha sonra da başka bir çocuğu dövdüğü görülüyor.

Olayın sosyal medyada infial yaratmasının ardından çocuk şube ekipleri A.T.’yi gözaltına aldı.

Olaya dair Cumhuriyet’e konuşan Eyyubiye Müftülüğü Personel Şefi Yusuf Denizhan, görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Denizhan, kursun Diyanet’e bağlı olmadığını bölgede kuruma bağlı kız ve erkek Kuran kurslarının olduğunu belirtti.

Personel şefi, söz konusu kursun varlığından düne kadar haberlerinin olmadığını iddia etti.