Bahçeli’den dış politikada ‘alternatif’: NATO’dan ayrılmak ele alınmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır” dedi.

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Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti. Erdoğan çekincelerini dile getirse de NATO üyesi Batılı ülkelerin yetkilileri iki ülkenin hızla ittifaka dahil olmasını bekliyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Ekonomik kanaldan yönetilen şiddetli baskılara ant olsun ki sonuna kadar direneceğiz.

* Proje siyasetçilerine mesafemiz kapanmayacak kadar çoktur.

* (İYİ Parti lideri Akşener’in İkinci Abdülhamit’e ilişkin ifadeleri) Atatürk’ü seven Abdülhamit’i de sever.

Akşener, şunları demişti: “Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onu söylemeye çalışıyorum.”

* Atatürk ile Sultan Abdülhamit’i cepheleştiren kanı bozukları asla affetmeyiz.

* İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’ye yaptırım uyguladığı biliniyorken, bu iki devletle NATO şemsiyesi altında eşit sorumluluklarla yer almamız hangi hakla beklenmektedir?

* İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa’daki kundağı, kuluçkası ve kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç’te.

* Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO’yla var olmadık, NATO’suz da yok olmayız.