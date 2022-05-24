‘Halkın enflasyonu’: Gıda fiyatları bir yılda yüzde 160 arttı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun ‘halkın enflasyonu’ araştırmasının sonuçlarına göre gıda fiyatlarındaki yıllık değişim yüzde 159,6 oldu.

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Resmi verilere göre yıllık enflasyon nisanda yüzde 69,97 olarak açıklanmıştı. Ancak bağımsız sosyal bilimcilere göre oran çok daha yüksek.

Yıl sonundaki baz etkisine rağmen, iktidarın müdahale etmediği enflasyonda artışın süreceği tahmin ediliyor. Merkez Bankası’nın (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92’ye çıktı.

Uzmanlarsa yıl sonunda üç haneli enflasyon senaryosunu öne çıkarıyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun fiyatlarını Ankara’daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı endeksin mayıs sonuçları göre, gıdada yıllık değişim yüzde 159,6 oldu.

Yılın ilk beş ayındaysa gıda fiyatları yüzde 65,5 oranında arttı. Bu dönemde

Pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 51,5

Et ve balık fiyatları yüzde 58,3

Süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 24,9

Yağ fiyatları yüzde 26,6

Meyve fiyatları yüzde 165,5

Sebze fiyatları yüzde 115,8

Bakliyat fiyatları yüzde 20,8 arttı.

Aylık değişim

Vatandaşlar, mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan sepeti satın alabilmek için nisanda, bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında daha fazla para ödedi.

Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artış kaydetti. Halka ucuz et yedirme sözü daha unutulmamışken et ve balık grubu fiyatları yüzde 15,1′ arttı.

Mayısta süt ve süt ürünleriyle yumurta grubu fiyatlarıysa yüzde 7,1 oranında yükseldi. Yağ fiyatlarıysa yüzde 1,3 oranında yükseldi. Meyve fiyatlarının yüzde 19,2 oranında arttığı bu ayda sebze fiyatları ortalama yüzde 9,2 oranında düştü.