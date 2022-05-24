DSÖ yetkilisinden maymun çiçeği çıkışı: Pireyi deve yapmayalım

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü vakalarının genellikle rastlandığı ülkeler dışında ilk kez tespit edildiği 7 Mayıs’tan beri Afrika dışında 131 vakanın ve 106 şüpheli vakanın saptandığını açıkladı.

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WHO, maymun çiçeği virüsü salgınının olağandışı olduğunu kabul etmekle beraber, virüsün ‘kontrol altına tutulabilir’ ve sınırlı olduğunu belirtti.

Maymun çiçeği hastalığı, Afrika’nın batısında ve ortasında endemik olan, yani salgın olmaksızın sık görülen hafif viral bir enfeksiyon. Bu virüs, esas olarak yakın temasla bulaşırken, dünyanın diğer bölgelerinde nadiren görülürdü. Son salgındaki vakaların çoğunluğu Avrupa’da saptandı.

DSÖ’nün küresel bulaşıcı hastalıklar hazırlık departmanı başkanı Sylvie Briand, yakın zamanda tespit edilen vakaların ‘buz dağının görünen kısmı’ mı yoksa salgının zirvesi mi olduğunu henüz netleştiremediklerini söyledi.

DSÖ dünkü açıklamasında maymun çiçeği virüsünün mutasyona uğradığına dair bir kanıt olmadığını belirterek, bu virüsün değişime uğrama eğiliminde olmadığını kaydetmişti.

Vakaların tümü olmasa da, bir çoğu hemcinsleriyle cinsel ilişkiye giren erkeklerde görülürken, DSÖ yetkilisi Briand, cinsel bulaşıcılığı önlemenin bilhassa önemli olduğunu dile getirdi.

Hastalığın semptomları arasında ateş ve ciltte çıkan ayırt edici kabartılar bulunuyor. Son salgında tespit edilen Batı Afrika tarzı maymun çiçeği virüsünden ölüm oranı yaklaşık yüzde 1.

Briand, bu salgının ‘normal olmadığını’ fakat ‘kontrol altına alınabilir’ olduğunu söyleyerek, virüsün yol açtığı enfeksiyona karşı aşıların ve tedavi yöntemlerinin olduğunu açıkladı ve “Pireyi deve yapmayalım” dedi.