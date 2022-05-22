Bakanlık duyurdu: Türkiye’de maymun çiçeği vakası görülmedi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye’de bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmediğini bildirdi.

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Genel müdürlüğün açıklamasında maymun çiçeğinin (monkeypox) kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan, bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalık olduğu belirtildi.

Açıklamada, ‘ortopoksvirüs’ ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklandığı belirtildi.

İnsan vakalarının çoğunun hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika’da görüldüğü, hastalığın temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyetiyle bulaşabildiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar, ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığıyla ilgili gelişmeler, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında, diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir.”