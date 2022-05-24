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Yaramazlara biraz batar!

10 soruda maymun çiçeği: Neden şimdi? Salgın ihtimali var mı?


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Fotoğraf: BBC

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.


Virüsün Kongo türünün yüzde 10’a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her iki vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Maymun çiçeğinin büyük solunum salgısı damlacıklarıyla bulaşması ve belirtisiz hastalık yapmaması nedeniyle Covid-19 kadar yayılmasının beklenmiyor.

AA’nın derlemesiyle 10 soruda maymun çiçeği:

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TTB anlattı: Maymun çiçeği hakkında bazı önemli bilgiler

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