MSB: ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ bölgesinde beş şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ bölgesinde bir günde beş askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Söz konusu operasyon 18 Nisan’da PKK’lıların yeni barınma alanları ve mevziler oluşturması ile geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduklarının tespit edilmesinin ardından başlatılmıştı.

Bakanlık, bugünkü ilk açıklamasında piyade uzman çavuş Onur Doğan, piyade uzman çavuş Hüseyin Cankaya ve piyade sözleşmeli er Celal Tekedereli’nin hayatını kaybettiğini, dört askerin ise yaralandığını belirtti.

Daha sonra ise yaralı askerlerden piyade teğmen Abdulkadir Güler’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Bakanlık akşam saatlerindeki açıklamasında ise “Kahraman silah arkadaşımız piyade uzman çavuş Bican Kapılay şehit olmuştur” ifadesini kullandı.