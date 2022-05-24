İHA’nın Gezi’yi karalayan ‘haberi’ Twitter’da ‘hak ettiğini buldu’

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Gezi direnişini karalayan videosuna Twitter’da tepki yağdı.
Direniş, AKP hükümetinin İstanbul’daki Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nı yeniden inşa etmek için başlattığı inşaat çalışmalarını protesto etmek amacıyla 28 Mayıs 2013’te başlamış ve daha sonra Türkiye’nin birçok noktasına yayılmıştı.
Eylemler çok geçmeden hiç kimsenin beklemediği toplumsal ve siyasi bir boyut kazanmış, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan geri adım atmak zorunda kalmıştı.
İHA eylemlere dair hazırladığı videoyu direnişin yıldönümüne dört gün kala Twitter’dan şu ifadelerle paylaştı: “Gezi olayları Türkiye’nin tarihine damga vuran adeta kara bir leke. Bir ağaç bahane edilerek başlatılan olaylar kısa sürede tüm Türkiye’ye yayıldı. O kara günlerde yaşananlar İhlas Haber Ajansı (İHA)’nın objektiflerinden dünyaya ve Türkiye’ye böyle yansıdı.”
Videoya birçok kullanıcı tepki gösterdi.