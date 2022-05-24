İHA’nın Gezi’yi karalayan ‘haberi’ Twitter’da ‘hak ettiğini buldu’

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Gezi direnişini karalayan videosuna Twitter’da tepki yağdı.

Fotoğraf: Özcan Yaman

Direniş, AKP hükümetinin İstanbul’daki Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nı yeniden inşa etmek için başlattığı inşaat çalışmalarını protesto etmek amacıyla 28 Mayıs 2013’te başlamış ve daha sonra Türkiye’nin birçok noktasına yayılmıştı.

Eylemler çok geçmeden hiç kimsenin beklemediği toplumsal ve siyasi bir boyut kazanmış, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan geri adım atmak zorunda kalmıştı.

İHA eylemlere dair hazırladığı videoyu direnişin yıldönümüne dört gün kala Twitter’dan şu ifadelerle paylaştı: “Gezi olayları Türkiye’nin tarihine damga vuran adeta kara bir leke. Bir ağaç bahane edilerek başlatılan olaylar kısa sürede tüm Türkiye’ye yayıldı. O kara günlerde yaşananlar İhlas Haber Ajansı (İHA)’nın objektiflerinden dünyaya ve Türkiye’ye böyle yansıdı.”

Videoya birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Bu Güldürgüldür'de tuvalet kağıdı yerine kullandıkları şey değil mi! https://t.co/dxFC1NtbVm — orhan gökdemir (@gokdemirorhan) May 24, 2022

Gezi direnişini kirlettirmeyiz. İstediğiniz kadar kara propaganda yapın, Gezi, tarihimizin en temiz ve onurlu halk hareketlerinden biridir. Bu kara propaganda devri bitince de tarih nezdinde hakkı tamamen teslim edilecektir. Gezi’nin yanında duramayan tarihin yanlış tarafındadır. https://t.co/200BZUJGeB — Kemal Büyükyüksel (@KBuyukyuksel) May 24, 2022

Gezi, Türkiye demokrasi tarihinin tertemiz bir sayfası, halkın kendi gücünü keşfettiği büyük bir kırılma anı, büyük bir bilinç sıçraması, 200 yıllık modernleşme mücadelemizin nadide anlarından biri. İstibdat varsa, yaşasın hürriyet diyenler de var, var olacak ve kazanacak. https://t.co/bEBHxiLvNZ — Özgün Emre Koç (@ozgunemrek) May 24, 2022

Son 20 yılın en aydınlık zamanlarıydı, bundan 50 sene sonra da öyle hatırlanacak. https://t.co/Hc4ljkGGyA — Cerry 🐨 (@sevimlicerenli) May 24, 2022

Valla Gezi'ye dair söylenecek çok şey var da, 'kalkışmanın' kime karşı olduğunu anlamak için bu videoyu izlemeniz yeterli. O gün bu sloganı atanların arasındaydım, yaşadığım sürece de bundan gurur duyacağım. https://t.co/pGNTFrPn1e pic.twitter.com/HXmLCc8nJs — Erkin Öncan (@erknoncn) May 24, 2022

Onurla gururla “orada” olduğum ve penguen medyasının yalanlarının canlı tanığı olduğum için sadece mutlu olurum! Türkiye’nin kara lekesi tam olarak aşağıda görselde değil ismiyle duruyor! https://t.co/5QnKQLoXdy — nevra akdemir (@feslegenyazi) May 24, 2022

Şanlı Gezi Direnişi sonrası işime türlü katakulli ile son veren bu ajansın yüzbinlerce lirasını söke söke aldım arkadaşlar.. Biraz içiniz soğusun diye söylüyorum.. https://t.co/BSlpezDnCx — Sertaç AKTAN (@sertac_aktan) May 24, 2022

bence siz yine de bu görüntüleri dünyaya "kara leke" diye servis etmeyin.kendinizi rezil etmeyin.

bu görüntüler dünyanın her yerinde onurlu, rengarenk, dayanışmacı, yurtseverce ve meşru bir halk hareketi olarak görülür, okunur.

bu arada anımsattığınız için teşekkürler @ihacomtr https://t.co/2dXWTGstsO — hakan koçak😎 (@mhakankocak) May 24, 2022

Seçimi kazandıkları gün, başta CHP olmak üzere muhalefetin tamamına “Gezi Darbe Davası” açacaklar (HDP’ye açılan Kobane Davası gibi). Muhalefet partilerinin başına kayyım atayıp, steril bir diktatörlük kurma hayali peşindeler ama hayalleri kabus olacak. https://t.co/FdNTGlU2hY — Veli Saçılık (@velisacilik) May 24, 2022

Sizin “kara leke” dediğiniz, bizim onurumuzdur. O gün titrediniz, yine titreyeceksiniz. Ali İsmail Korkmaz’ın da dediği gibi “korkacaksın, titreyeceksin, yıkılacaksın adi hükümet”. Şimdi alın bunu ağlayarak günlüğünüze yazın. https://t.co/xvmJtWbS74 — Onur Öncü (@oencueonur) May 24, 2022

Unutmamışsınız işte! Acısı geçmemiş diye de insanları hapse tıktınız! https://t.co/Tguvl5Uklb — ezgiii #istanbulsözleşmesiyaşatır (@melodiiee_r) May 24, 2022

Bir haber ajansı ne değildir, ne yapmaz için bkz. https://t.co/gu2O0cBfkb — Can Ertuna (@canertuna) May 24, 2022

Gezi’yi anlamak da anlatmak da bir kapasite meselesidir. Gazetecilik yapılan kurum olsalar, oradan da eleştirecektim ama değiller… https://t.co/pzsGg0CjgG — sedat bozkurt (@sedattbozkurtt) May 24, 2022

Gezi'de düşene dövüşene bin selam olsun… https://t.co/FZmZ5f8mZy — Abdülmelik Yalçın (@melikyalcin34) May 24, 2022

Tarihe asıl kara leke olarak, para ve çıkar uğruna meslek etiğini hiçe sayarak, bu algı operasyonuna kalkışanlar geçecek! Tarihe not düşün! https://t.co/P6McPi52tb — Enver Gezmiş (@envergezmiss) May 24, 2022

Türkiye tarihi, Gezi gibi kitlesel bir başkaldırı görmedi. İktidarın kendilerine açtığı para havuzunda yalan kulaçları atan onursuzların derdi de bu. Kirli ve ahlaktan yoksun dilleriyle Gezi'yi karalayacaklarını sanıyorlar. Oysa her sözleri, Gezi'yi biraz daha büyütüyor. https://t.co/VXf00fk2BM — Berkant Gültekin (@GultekinBerkant) May 24, 2022