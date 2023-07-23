Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 23 Temmuz 2023

İlaçta avro kuruna yüzde 30 zam

Cumhurbaşkanı kararıyla ilaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuruna yüzde 30,5 zam geldi.

İlaç ikilemi: Pahalılık ve yokluk kıskacındayız

Tek kiple yazı geçmez

Akşener’in ‘gizli mutabakat’tan haberi yokmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, danışmanı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan mutabakattan haberi olmadığını iletti.


Çocuk intiharları son iki yılda yüzde 40 arttı

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Türkiye’de son 20 yılda 15 yaşından küçük 1673 çocuğun çeşitli nedenlerle yaşamına son verdiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Hürriyet yazarlarının sorularını yanıtladı

Rodos’ta yangın: 19 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda altı gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, dün gece 19 bin kişi tahliye edildi.

Kendi küçük derdi büyük: Sivilce meselesi

Halk TV, Eren Erdem’i ‘program iptal etmek’le suçluyor

Halk TV’nin imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu, Görkemli Hatıralar’ın Antalya Döşemealtı’ndaki programının iptal edildiğini duyurdu.

Halk TV’nin ‘sansürcülük’le suçladığı Eren Erdem, feshedilen sözleşmeyi hatırlattı

AP raportörüne göre Türkiye bu gidişle AB’ye zor girer

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Akşam Postası / 23 Temmuz 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.