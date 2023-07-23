Akşam Postası / 23 Temmuz 2023

İlaçta avro kuruna yüzde 30 zam
Cumhurbaşkanı kararıyla ilaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuruna yüzde 30,5 zam geldi.
İlaç ikilemi: Pahalılık ve yokluk kıskacındayız
Akşener’in ‘gizli mutabakat’tan haberi yokmuş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, danışmanı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan mutabakattan haberi olmadığını iletti.
Çocuk intiharları son iki yılda yüzde 40 arttı
CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Türkiye’de son 20 yılda 15 yaşından küçük 1673 çocuğun çeşitli nedenlerle yaşamına son verdiğini açıkladı.
Rodos’ta yangın: 19 bin kişi tahliye edildi
Yunanistan’ın Rodos Adası’nda altı gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, dün gece 19 bin kişi tahliye edildi.
Halk TV, Eren Erdem’i ‘program iptal etmek’le suçluyor
Halk TV’nin imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu, Görkemli Hatıralar’ın Antalya Döşemealtı’ndaki programının iptal edildiğini duyurdu.