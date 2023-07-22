İlaçta avro kuruna yüzde 30 zam

Cumhurbaşkanı kararıyla ilaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuruna yüzde 30,5 zam geldi.

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‘Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ilaç fiyatlandırmasında baz alınan avro kuruna yüzde 30,5 oranında zam yapıldı.

Böylece 10,77 TL seviyesindeki kur, 14,0387 TL’ye çıktı. Serbest piyasada güncel avro kuruysa 30 lirayı aştı.

İlaç avro kuru, önceki yıllarda senede bir kez, şubatta güncellenirdi. Güncelleme tarihi yaklaşınca, öncesinde kısa bir süre ilaçlarda bir miktar sıkıntı çıkardı. Ancak ilaç avro kuruyla, reel kur arasındaki makas açıldıkça ilaç sıkıntısı tüm yıla yayılmaya başladı.

Çok sayıda ilaca bu nedenle ulaşılamıyor.