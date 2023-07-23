Halk TV sözleşmesi, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla feshedilmiş

ALTAN SANCAR

CHP’nin Halk TV’yle sözleşmesini feshetmesine dair kararın, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla alındığı öğrenildi. Karar merkez yönetim kurulu (MYK) toplantılarında da gündeme geldi.

Fotoğraf: CHP

CHP yönetimi, partide belediye başkanları toplantısı devam ederken Halk TV’yle sözleşmesini sona erdirmişti. Sözleşmeyle kanal, CHP’nin grup toplantılarını, grup başkanvekili açıklamalarını canlı olarak yayınlıyordu.

Kararın partililere iletildiği tebliğnamedeyse partinin genel sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve genel başkan yardımcısı Eren Erdem’in imzası yer aldı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre CHP’nin seçim sonrası oluşan MYK’sının bazı toplantılarında konu gündeme geldi, durumun izlenmesi kararlaştırıldı.

‘Buna uymak partililerin görevi‘

Ancak son toplantılarda Kılıçdaroğlu, partinin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Zeynel Emre’ye bu konuda talimat verdi.

Emre, ‘gerekli prosedürleri’ inceledikten sonra karar alındı ve Erdem’e iletildi. Konuya ilişkin genelgeyi hazırlayan Erdem, tüm partililere belgeyi gönderdi.

Diken’e bilgi veren partinin üst yönetiminden bir isim “Bu karar genel başkan onayı olmadan alınamaz. Kendisinin onayı ve talimatıyla alındı ve partililere iletildi. Zaten kendisi de durumdan rahatsızdı. Buna uymak da partililerin görevi” dedi.

Antalya’daki program iptal edilmişti

Bu sabah Halk TV’nin imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu, Görkemli Hatıralar’ın Antalya Döşemealtı’ndaki programının iptal edildiğini açıklamıştı.

Programın sunucusu Serhan Asker, Erdem’i suçlarken; Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Genel Merkezi’den gelen genelgeye göre hareket ettiğini söylemişti.