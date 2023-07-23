Halk TV, Eren Erdem’i ‘program iptal etmek’le suçluyor

Halk TV’nin imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu, Görkemli Hatıralar’ın Antalya Döşemealtı’ndaki programının iptal edildiğini duyurdu.

Programın sunucusu Serhan Asker, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’i suçlarken; Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Genel Merkezi’den gelen genelgeye göre hareket ettiğini vurguladı.

Fotoğraf: Diken-YouTube

Dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV’yle ilişkilerini sona erdirdiklerini duyurmuştu. Halk TV, sözleşme feshini ‘ceza’ olarak değerlendirirken; henüz herhangi bir gerekçe açıklanmadı.

Bugün de Serhan Asker, sunduğu programın iptal edildiğini belirterek Eren Erdem’i suçladı: “CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem talimat vererek; ‘Bu program yapılmayacak, iptal edin’ diyerek bizim Kırkgöz Han içinde yapacağımız programı engelledi.”

CHP’li belediye başkanı Genç’se talimatın genel merkezden geldiğini Twitter’dan açıkladı: “CHP Genel Merkezimiz tarafından gönderilmiş olan genelge doğrultusunda HALK TV’de bugün yayınlanacak olan Görkemli Hatıralar programımız iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

CHP Genel Merkezimiz tarafından gönderilmiş olan genelge doğrultusunda HALK TV’de bugün yayınlanacak olan Görkemli Hatıralar programımız iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Turgay Genç (@Turgay_Genc07) July 23, 2023

Halk TV’nin sahibi Mahiroğlu, Twitter’daki paylaşımda isim vermeden Erdem’e yüklendi. Erdem’in ‘kime hizmet ettiğinin belli olmadığını’ savunan Mahiroğlu, şunları yazdı:

*Şu an duyduklarına inanmakta zorlanıyorum. CHP’nin geleneğinde yasak, sansür yoktur. Bunları yapacak insanları da bünyesinde barındırmaz.

*Görkemli Hatıralar’ın belediye mekanında yapılmasını yasaklama talimatının kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı tarafından verildiği söyleniyor. İnanmakta zorlanıyorum.

*Sayın Genel Başkan, bu talimattan haberiniz olduğunu düşünmüyorum. CHP’yi ve sizi tanıyorum. Böyle bir karara imza atmayacağınıza, iktidarın yasakçı ve sansürcü zihniyetini hatırlatan politikalara tevessül etmeyeceğinize inanıyorum. Lütfen Görkemli Hatıralar’ın halka açık bir mekanda yapılmasına getirilen yasaktan haberiniz olmadığını söyleyin.

Şu an duyduklarına inanmakta zorlanıyorum. CHP’nin geleneğinde yasak, sansür yoktur. Bunları yapacak insanları da bünyesinde barındırmaz. Görkemli Hatıralar’ın belediye mekanında yapılmasını yasaklama talimatının kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) July 23, 2023

Erdem’den açıklama bekleniyor.

Eren Erdem’in bu suçlamalar hakkında açıklama yapması bekleniyor.