Halk TV’nin ‘sansürcülük’le suçladığı Eren Erdem, feshedilen sözleşmeyi hatırlattı

Halk TV’nin programını engellemekle suçladığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, dün yayınlanan ‘fesih’ genelgesini anımsatarak ‘kararlarının çalışanları hedef almadığını’ söyledi.

Halk TV’nin ‘sansür’ suçlamalarını reddeden Erdem, feshedilen sözleşmeyi hatırlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem. (CHP)

Dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV’yle ilişkilerini sona erdirdiklerini duyurmuş; Halk TV’yse sözleşme feshini ‘ceza’ olarak değerlendirmişti.

Bu sabah Halk TV’nin imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu, Görkemli Hatıralar’ın Antalya Döşemealtı’ndaki programının iptal edildiğini açıklamıştı.

Programın sunucusu Serhan Asker, Erdem’i suçlarken; Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP Genel Merkezi’den gelen genelgeye göre hareket ettiğini söylemişti.

Hedefteki Eren Erdem’den açıklama geldi. Erdem, söz konusu kararın ‘Halk TV çalışanlarını hedef almadığını, bunların sonlandırılan kurumsal ilişkiden kaynaklandığını’ söyledi.

Eren Erdem’in açıklaması şöyle:

*Bu sabahtan itibaren Halk TV’de başlayan yayınlar doğrultusunda açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir.

*Halk TV ile kurumsal ilişkimiz sonlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kararları kişiselleştirilmemelidir. Halk TV’nin ki bölümüne ‘Eren Erdem sözleşmeyi feshetti’ şeklinde ifadeler koyulması makul bir yaklaşım değildir.

*Kurucu Parti olarak kurumsal kimliğimiz, merkez ve yerel temsilcilerimizi kapsar.

*Elbette Halk TV, program yapmak maksadıyla ‘her TV kanalı’ kadar belediyelerimizden yer tahsis talebinde bulunabilir. Bu tahsisleri gerçekleştirmekte bir beis yoktur. Ancak, kurumsal olarak ilgili programlara katılmak yahut katılmamak tercihimiz, medya tutum belgemiz doğrultusunda tümüyle partimizin inisiyatifindedir.

*Partimizin yayınladığı genelge açıktır. Bu genelgede hiçbir koşulda Halk TV kanalının iddialarının aksine, ‘sansür uygulama’ ifadesi yoktur.

*Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız. İletişim çerçevemiz budur.

*Bu bağlamda; almış olduğumuz ‘tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarımızı sonlandırma’ kararına oluşan tepkiden kaynaklı olduğunu düşündüğüm, gerçekle bağdaşmaz haberler doğru değildir. Halk TV’de çalışan basın emekçisi arkadaşlarımız kararımızın hedefi değildir.

*Türkiye’de bu kadar yakıcı gündem varken bu tartışmanın odağı haline gelmeyi uygun bulmuyor, halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.