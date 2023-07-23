Kılıçdaroğlu, Hürriyet yazarlarının sorularını yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarlarının sorularını yanıtladı.

Fotoğraf: YouTube-CHP

Cumhurbaşkanlığı Saray’ındaki ortak Kanal D – CNN Türk ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Selvi’nin “Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz?” sorusu üzerine Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ı işaret ederek “Vallahi Abdülkadir bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet bey gereğini yapıyor” demişti.

Kılıçdaroğlu da buna karşılık o güne kadar (30 Eylül 2022) Selvi’nin hakkında 168 yazı yazdığını anımsatıp şunları kaydetmişti: “Erdoğan haksızlık etmişsin Abdülkadir Selvi’ye. Arkadaşlarım saymış, son bir yılda Hürriyet Gazetesindeki köşesinde, hakkımda 168 yazı yazmış. Mahkemeden uzaklaştırma kararı mı çıkartsam diye düşündüm; gözü benden başka hiçbir şey görmüyor.”

Selvi, 1 Şubat’ta TRT’deki canlı yayında Erdoğan’a, “Muhalefet bu İHA’lardan (insansız hava aracı) falan neden rahatsız oluyor” diye sormuştu. Soru bitmeden Erdoğan araya girerek, “Şimdi sayın Selvi, sen köşeden bir defa bunları çok iyi değerlendiriyorsun, değerlendirmeye devam et. Çünkü ben bu muhalefeti hala anlamış değilim…” diye karşılık vermişti.

Hürriyet yazarları sordu

Bugünse Kılıçdaroğlu, aralarında Abdulkadir Selvi, Ahmet Hakan ve Hande Fırat gibi isimlerin olduğu Hürriyet gazetesinin yazarlarının sorularını yanıtladı.

Soru ve yanıtlar şöyle:

Abdülkadir Selvi: İmamoğlu’na kırgın mısınız? ‘Oğlum Ekrem‘ demiştiniz İmamoğlu’ndan bu hareketi bekliyor muydunuz? Tekrar İstanbul’a aday gösterecek misiniz? Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kaybederseniz istifa eder misiniz? Sayın İmamoğlu, gündeme taşıdığı değişim tartışmalarıyla ilgili bir internet sitesi de oluşturdu. Bunun için bir yorumunuz olur mu?

İBB adayımız İmamoğlu

Kılıçdaroğlu: Sayın İmamoğlu’na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gösterdiği performanstan çok mutluyum; gurur duyuyorum. Sayın İmamoğlu’nun aday olarak ismi açıklandığında, “Nereden buldunuz bu ismi?” diyenlere inat hep birlikte inançla yürüdük ve İstanbul’u kazandık. Sayın İmamoğlu kendisine güvenenleri ve kendisine güvenip oy veren İstanbulluları fazlasıyla memnun etti. Haliyle CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur. Öte yandan şunu da söyleyeyim ki 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın İmamoğlu’nun oluşturduğunu ifade ettiğiniz internet sitesi ve benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum.

Hande Fırat

Fırat: Gerekirse 16’lı Masa kuracağınızı söylediniz. Bundan, seçimi kaybetmenize masayı yeterince geniş tutmamanız neden oldu sonucunu mu çıkarmalıyız? Son seçimde masada HDP’nin desteği net bir şekilde görülürken ikinci turda Ümit Özdağ ile de bir mutabakat imzaladınız. Bu mutabakatın Atatürk’ün kurduğu CHP gibi bir parti tarafından imzalanmak zorunda kalması çok eleştirildi. HDP konusunda pişman mısınız? Bununla bağlantılı olarak FETÖ, PKK/PYD/YPG’ye açık açık terör örgütleridir diyor musunuz?

Kılıçdaroğlu: Defalarca söyledim yine söylüyorum; mesele masanın 6’lı olması ya da 16’lı olması değil; mesele renklerin, farklılıkların, kısacası ‘halkın’ birleşmesidir. Seçim sonuçlarına gelince, bunun ana sebebi masa değil; sahtekâr bir montajcının ve onun medya ve sermaye gruplarının bizlere kurduğu kumpaslardır. Beni öldürmeye çalışan terör örgütünün benim yanımda yer aldığını iddia ettiler ve ahlaka aykırı şekilde montajlar yaptılar, tehditlere başvurdular, maddi güçlerini kullandılar. Atatürk sorunuza gelince; Mustafa Kemal asla ama asla Türkiye’yi tek bir CHP ile yönetmek istemedi. Savaş dönemi ve sonrasına baktığınızda bırakın 6’lı, 16’lıyı yüzlerce farklı grup ve cepheyi birleştirdiğini görüyorsunuz. Defalarca söylememe ve bir gazeteci olarak bunu biliyor olmanıza rağmen bir kez daha amasız, fakatsız ve lakinsiz yanıtlayayım: PKK/ PYD/YPG ve FETÖ ve İŞİD bir terör örgütüdür.

Ahmet Hakan

Hakan: 2015 seçimi, yüzde 48 / 52 dengesi… 2018 seçimi, yüzde 48 / 52 dengesi… 2023 seçimi, yüzde 48 / 52 dengesi… Bu açıdan baktığınızda Seçim sonuçlarını nasıl yorumluyorsunuz? Hiç değişmeyen bir dengeye takılıp kalındığı görüşüne ne dersiniz? “Arkamızda 25 milyon oy var” cümlesinin değerini, bu denge düşürmüyor mu?

Kılıçdaroğlu: Önceki seçimlerin hiçbirinde gerçek anlamda yüzde 48 gibi birleşik bir oy oranımız olmadı. Muhalefet burada birleşmenin önemini kavrayamamıştı. Biz 2023’te sadece 6’lı masa kurmadık aslında; 25 milyondan oluşan bir masa kurduk. Farklı renklerin “Zulme karşı, diktaya karşı birleşelim” ve “Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıralım” dediği bir masaydı bu. Tüm itirazlara rağmen ısrarla üzerinde durduğum bir hedefti bu. Ak Parti’nin oyunun yüzde 49’lardan 35’lere düştüğünü de unutmamak gerek. Siyasi iktidar, andığınız seçim dönemleri dahil neredeyse tüm seçimlerde kamu kaynaklarını fütursuzca, hoyratça kullandı. Kamu otoritesini de tehdide, şantaja, kayırmacılığa, dezenformasyona varacak şekilde, seçmen ve muhalefet partileri üzerinde bir tahakküm aracı olarak kullanmaktan çekinmedi. Bunun sonucu da 2019 yerel seçimlerinde hemen tüm metropollerde seçimleri kaybetti.