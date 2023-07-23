Çocuk intiharları son iki yılda yüzde 40 arttı

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Türkiye’de son 20 yılda 15 yaşından küçük bin 673 çocuğun çeşitli nedenlerle yaşamına son verdiğini açıkladı.

Ekonomik krizin derinleştiği son iki yıldaysa 15 yaş ve altı çocuk intiharları yüzde 40 arttı.

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CHP’li Becan, İstanbul’da Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda trenin önüne atlayarak intihar eden çocuğun son yıllarda artan çocuk intiharlarının son halkası olduğuna dikkati çekerek, çocuk intiharlarına ilişkin verileri açıkladı.

Birgün’ün aktardığı habere göre; AKP iktidarında yaşanan intihar vakalarının yüzde 53 arttığını kaydeden CHP’li Becan, 2003 yılı resmi verilerine göre 2 bin705 olan intihar sayısının 2022’de 4 bin 146’ya çıktığını ve 2003-2022 yılları arasında toplam 63 bin 244 kişinin yaşamına son verdiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geride kalan günlerde açıkladığı intihar verilerinin çok önemli başka bir soruna işaret ettiğini vurgulayan CHP’li vekil, 2003-2022 yılları arasında 15 yaşından küçük bin 673 çocuğun yaşamına son verdiğini söyledi.

Çocuk intiharlarında yaşanan artışın, toplumdaki herkesi derinden etkileyen bir sorun haline geldiğini vurgulayan Becan, şunları kaydetti: “Gelişmekte olan bir ülke olmamızın yanı sıra, son yıllarda etkisini giderek ağırlaştıran ekonomik zorluklar, eğitim sisteminin içinin boşaltılması, akran zorbalığı ve toplumsal baskıyla oluşan sosyal izolasyon, hayatın her alanında baskın hale gelen fırsat eşitsizliğinin yanı sıra yasal düzenlemelerle normalleştirilmeye çalışılan aile şiddet ve çocuk istismarı bu hassas yaş gruplarında büyük bir tehlike oluşturuyor. Önlem alınmaz ve sosyal devletin gerekleri yerine getirilmezse bu gidişin sonu ülkemiz için daha karanlık günlerin habercisidir.”

Çocuk intiharlarının toplam intiharlar içindeki oranının ‘korkutucu biçimde’ yüksek olduğunu belirten CHP’li Becan, “İntihar eden her 33 kişiden birinin 15 yaşından küçük olması çocukların maruz kaldığı olumsuz etkilerin, stresin, baskının, travmaların veya psikososyal sorunların arttığını gösteriyor” dedi.

Becan, çocuklar arasında yaygınlaşan intihar verileri özellikle kız çocuklarının intihar ettiği gerçeğini de ortaya koyuyor. Türkiye’de son 20 yılda yaşamına son veren bin 673 çocuğunn 53’ü kız. Becan, intihar ederek yaşamına son veren 890 kız çocuğu olmasının dikkate alınması gerektiğini kaydetti.