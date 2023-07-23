Kendi küçük derdi büyük: Sivilce meselesi

UZM. DR. FÜGEN ÇEKİN

Hepimiz hayatımızın bir döneminde sayısı değişen sivilceler çıkarırız. Belki de hakkında en çok yazılan ama bir o kadar da yanlış bilgiler verilen bir konudur sivilce…

En basit sivilce siyah noktadır. Sivilceler şiddetlendikçe önce iltihaplı beyaz noktalara, sonra iltihaplı kistlere dönüşür.

Sivilce özellikle ergenlik döneminde artan hormonlarla ortaya çıkar. Hormon düzensizliği olması her zaman beklenmez. Kızlarda özellikle kıllanmada artış ve adet düzensizlikleri ile seyrettiğinde hormon problemleri akla gelmelidir. O halde ergenlik döneminde çıkan sivilce artan hormonlara karşı yağ bezlerinin verdiği aşırı cevaptır. Ayrıca özellikle proteinden zengin diyetle beslenerek yağ kitlesini arttıran kişilerde özellikle gövdede küçük sivilceler görülebilir. Bazen mikrobik kabartılar hasta için sivilce olarak kabul edilse de aslında antibiyotik tedavisi gerektiren mikrobik kabartılardır.

Sivilce ile akne aynı mı?

‘Sivilce ile akne aynı mı’ sorusuna genel olarak verilen cevap farklı olmasıdır. Aslında sivilce ile akne aynıdır. Sadece akne tıbbi ismidir; sivilce ise halkın kullandığı isimdir.

Tedavide karar şiddete göre değişmektedir. Hafif şiddetli sivilcelerde sadece uygun yıkama jeli ve yağ dengeleyici hafif bir krem yeterlidir. Şiddet arttıkça bu tedavinin üzerine tıbbi tedaviler eklenir. Sadece siyah nokta ile seyreden hafif sivilcelerde profesyonel cilt temizliği de yapılmalıdır. İz bırakmaya meyilli sivilceli ciltlerde ağızdan antibiyotik ve çok şiddetlilerde ise A vitamini içeren tedaviler eklenir.

Tedavisi uzun

Akılda tutulması gereken en önemli şey tedavinin uzun süreceği, düzenli tedavi uygulanması gerektiği, özellikle markasız kozmetik ürünlerin kullanılmamasıdır. Kapatıcı kullanılacaksa dermatoloğun önerisi dikkate alınmalıdır. Gıdaların sivilcelere etkisi sanıldığının aksine kısıtlıdır. Eğer sivilcelerin çıkmasına yol açan ya da olan sivilceleri şiddetlendiren gıdalar varsa bu gıdaların tüketilmemesine özen gösterilmelidir.