Akşener’in ‘gizli mutabakat’tan haberi yokmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, danışmanı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan mutabakattan haberi olmadığını iletti.

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Özdağ’a göre Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanmaları halinde üç bakanlık ve MİT müsteşarlığı taahhüt ettiği protokolü CHP lideri dün doğrulamış, ancak içeriğine ilişkin ayrıntı vermemişti. CHP’nin seçim ortaklarından ise Kılıçdaroğlu’na eleştiriler gelmişti.

Özdağ, Akşener’in söz konusu mutabakattan haberi olduğunu ima etmiş; Twitter’dan CHP’nin ortaklarına şunları yazmıştı: “Zafer Partisi-CHP protokolunun içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin. Akşener: ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun…’ demiş. Sayın Kılıçdaroğlu bana da yetki aldığını söyledi.”

Akşener’in yanıtı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Özdağ’ın bu iddialarını Akşener’e sordu.

Murat İde aracılığıyla iddialara yanıt veren Akşener, gizli mutabakattan haberdar olmadığını, yalnızca kamuoyuna yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini söyledi.

Akşener’in ilettiği yanıt şöyle:

*Kılıçdaroğlu’nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir.

*Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin kurduğu ata ittifakının adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce yarışmıştı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalmıştı.

Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı desteklemiş ancak ata ittifakı bileşenleri buna karşı çıkmıştı. Özdağ ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemiş, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı.

Protokolün öne çıkan başlığı kayyım uygulamaları olmuştu. Söz konusu başlık ve millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni arasında farklılık bulunuyordu.

Özdağ, görüşmeden önce yeni dönemde ‘içişleri bakanı’ olacağını iddia etmiş, daha sonraysa “Hükümet kurulmadan konuşulmaz” demişti.

Zafer Partisi lideri seçimlerden yaklaşık iki ay sonra Kılıçdaroğlu’yla ‘kamuoyuna duyurulmayan bir protokol imzaladıklarını’ söyleyerek Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve üç bakanlık için anlaştıklarını iddia etmişti.

Özdağ’ı CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanlarken, CHP lideri Kılıçdaroğlu “Protokol ikimizin arasında imzalandı. Kamuoyuna açık değildi. İkimizin namusuna teslim edildi, nokta” diyerek doğrulamıştı.