Rodos’ta yangın: 19 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda altı gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, dün gece 19 bin kişi tahliye edildi.

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Yunanistan İklim Bakanlığı’nın açıklamasında bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadarki en büyük tahliye operasyonu olduğu yazıldı.

16 bin kişinin karadan, 3 binin de denizden tahliye edildiği ve can kaybı meydana gelmediği kaydedildi.

Açıklamada, solunum problemlerinden dolayı dokuz kişinin hastaneye kaldırıldığı yazıldı.

Yetkililer, Orta ve Güney Yunanistan’ın tüm doğu kesiminde, Eğriboz ve Rodos adalarında yangın çıkma riskini en yüksek kategori olan beşe çıkardı.

Ne olmuştu?

Başlangıçta Ada’nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.

Ada’nın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yürütülmüştü.

Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı’na giderek Ada’dan ayrılmaya çalıştığı kaydedilmişti.

Yunanistan’a şu ana kadar Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa’dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.