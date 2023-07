Körfez’de bir Amok koşucusu

Amy’nin sesini ilk duyduğum o anı çok net hatırlıyorum. ‘You should be stronger than me’ diyordu. Şarkının neşeli ritmi, sözlerin haylazlığı ve Amy’nin sesindeki samimiyeti çok sevmiştim. Şarkıyı radyoda çalmadan önce birkaç kez art arda dinledim. Şarkıyı dinledikçe Amy’nin olgun ve sofistike yorumuna kapılmıştım.