Akşam Postası / 23 Temmuz 2021

ORC anketi: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 50’ye ‘uzak’

ORC Araştırma şirketine göre AKP, MHP ve BBP’nin ‘cumhur ittifakı’ yüzde 43,9 oya sahip.

BM Güvenlik Konseyi’nden Erdoğan’a kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyareti sırasında söylediği sözler nedeniyle kınama mesajı yayınladı.

Araştırma: BioNTech’te iki doz arası süre uzadıkça antikor sayısı da artıyor

Covid-19’a karşı geliştirilen Pfizer / BioNTech aşısının birinci ile ikinci dozları arasındaki süre uzadıkça vücudun bağışıklık sisteminde enfeksiyonla savaşan antikorların sayısının da arttığı saptandı.

Bakan Selçuk üstüne alınmadı: ‘İdam ve kafa kesme’li dergi yetki alanında değilmiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyanet-Sen’e bağlı ‘idam ve kafa kesme’ görsellerinin olduğu ‘çocuk dergisi’ hakkındaki sorulara verdiği yanıtta sorumluluktan kaçındı. Selçuk, konunun görev, yetki ve sorumluluk alanlarına girmediğini savundu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları başladı: Ayrıyız belki ama yalnız değiliz

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Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev sahipliğini yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları başladı. Organizasyon, 1964’ten sonra ikinci kez Tokyo’da düzenleniyor.

İklim değişikliği 50 yılda 1 milyona yakın can kaybına neden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili çarpıcı bir rapor yayınladı.

NASA Mars’ta ilerliyor: İlk kez başka bir gezegenin katmanları haritalandı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın Mars’ta yaptığı çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

İlk defa büyük bir banka, kripto fonları bireysel müşterilere açtı

ABD’li bankacılık devi JPMorgan, tüm bireysel varlık yönetim müşterilerine kripto para fonları için erişim sağlayan ilk büyük banka oldu.

Türkiye’yi de hedef almıştı: Macron, Pegasus nedeniyle telefonunu değiştirdi

İsrail merkezli NSO Group şirketinin ürettiği Pegasus casus yazılımıyla Fas istihbarat servislerinin dinleme girişiminin hedefinde olduğu iddia edilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cep telefonunu ve numarasını değiştirdi.

İBB, 400 havalimanı taksisini bağladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Havalimanı’nda çalışan 700 takside yaptığı denetimde taksimetreleri standartlara uygun olmayan 400 taksinin çalışma iznini kaldırdı.

Hintli milyoner ‘porno operasyonu’ kapsamında tutuklandı

Britanya vatadandaşı da olan Hintli milyoner Raj Kundra (45), Hindistan’daki ‘porno operasyonu’ kapsamında tutuklandı.

World of Warcraft oyuncuları, şirkete yönelik taciz iddiaları sonrası online oturma eylemi düzenledi

World of Warcraft oyunun sosyal merkezi olan Oribos, oyuncularla doldu. Ancak bunun nedeni yeni bir güncelleme ya da ‘saldırı’ değil. Yüzlerce oyuncu, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde oyunun yapımcısı Activision Blizzard’a karşı oyun içinde oturma eylemi düzenledi.

Kadınlar içini döktü: Erkeklerin dayanılmaz huyları

Kadınlar hayatlarındaki erkeklerin, erkekler ise kadınların bazı huy, alışkanlık veya tavırlarından hoşlanmıyor olabilir. Bazıları içine atar. En azından bir süre! Bazıları ise dile getirir veya yakın çevresine anlatarak rahatlar.