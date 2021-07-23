World of Warcraft oyuncuları, şirkete yönelik taciz iddiaları sonrası online oturma eylemi düzenledi

World of Warcraft oyunun sosyal merkezi olan Oribos, oyuncularla doldu. Ancak bunun nedeni yeni bir güncelleme ya da ‘saldırı’ değil. Yüzlerce oyuncu, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde oyunun yapımcısı Activision Blizzard’a karşı oyun içinde oturma eylemi düzenledi.

‘Eğer Kaliforniya’da protesto edemiyorsan Oribos’u dene.’ (Fotoğraf: Polygon)

Oyun devine karşı açılan davadaki belgeler, kadın çalışanları ‘sürekli bir şekilde cinsel tacize’ maruz bırakan ‘erkek kardeşlik kültürü’ iddialarını içeriyor. İddianamede kadın çalışanların sürekli baskı altında tutulup düşük ücrete mecbur bırakıldığı bildirildi.

Kadın çalışan tacizler sonrası intihar etti

Mahkeme öncesi yapılan iki yıllık araştırmada şirketin kadın çalışanlara tazminat, atama, terfi, işten çıkarma gibi konularında ayrımcılık yapıldığı tespit edildi. Şirket yönetimi de bunu engelleme konusunda etkisiz kaldı.

Şirket çalışanlarının yüzde 20’sini oluşturan kadınlara karşı cinsel tacizlerin yaygın olduğu ve ‘tecavüz’ hakkında bile açık olarak ‘şaka’ yapıldığı söylendi.



Davada ayrıca, erkek yönetici ile bir şirket gezisindeyken intihar eden bir kadın Activision Blizzard çalışanına da değiniliyor. İntihar eden kadın çalışanın ölümünden önce, şirketin tatil partisinde çıplak fotoğraflarının dağıtılması da dahil olmak üzere yoğun cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıktı.

Online oturma eylemi

Mahkemedeki iddiaların ortaya çıkmasından sonra oyuncular dehşete düştü. Yüzlerce oyuncu Fence Macabre adlı kullanıcı tarafından organize edilen ‘online’ eylemde bir araya geldi. Eylem sırasında kız çocuklarına kodlama öğretmek için yardım da toplandı.

Fence Macabre encourages all sub-locked players to join us on Thursday July 22nd at 9AM PST at the Idyllia Steps, Oribos.



Alliance Anchor: Vicaire-WyrmrestAccord

Horde Anchor: Loira-WyrmrestAccord



Fundraising Campaign: https://t.co/uRVkYZUcSY pic.twitter.com/bl8IaLXVXh — Fence Macabre Caravan (@fencemacabre) July 22, 2021

Katılımın yoğun olduğu protestodaki oyuncuların çoğu oyuna ön ödeme yaparak giriş yapanlar. Bazı kullanıcılar oyuna son bir kez veda etmek için protestoya katıldı. Oturma eyleminde taciz iddialarında ismi geçen Blizzard çalışanları da konuşuldu. İddialar tepki çekse de 15 seneyi deviren ve bağımlılık tartışmalarına yol açan oyuna hissedilen aidiyetin son bulması zor görünüyor.

Eylemin organizatörlerinden Hinahina Gray, “Bu kadar büyük bir duygusal yatırımı geride bırakmak asla kolay bir karar değil. Buradaki insanların çoğu ön kayıtlarını iptal etti. Katılımın geniş olabilmesi için oyun içi bir protesto yapmak istedik. Hala oyun zamanımız olduğuna göre, bununla ilgili olarak bir şeyler yapmaya devam edebiliriz” dedi.