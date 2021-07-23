Hintli milyoner ‘porno operasyonu’ kapsamında tutuklandı

Britanya vatadandaşı da olan Hintli milyoner Raj Kundra (45), Hindistan’daki ‘porno operasyonu’ kapsamında tutuklandı.

Kundra ve eşi. Fotoğraf: Reuters

Bollywood yıldızı Şilpa Şeti’yle evli ve Hindistan Premier Ligi’ndeki kriket takımlarından birinin sahibi olan iş adamı Kundra’nın bir ‘porno yapım ağı’nın kilit isimlerinden olduğunu açıklayan polis, bu grubun kadınları seks videosu çekmeye zorlayıp internette yayınladıklarını duyurdu.

Avukatı Abad Ponda, Mumbai kentindeki evinde tutuklanan Kundra’nın suçlamaları reddettiğini ve tutuklamanın yasa dışı olduğunu söyledi.

Hindistan’da ‘porno dahil her türlü müstehcen içeriği’ yayınlamak yasak, yedi yıla kadar hapis cezası var. Ancak buna rağmen sektör film yapmaya ve yayınlamaya devam ediyor. Ülke sanal ortamda, dünyanın en kalabalık porno izleyici kitlelerinden birine sahip.

Şubat ayında bir ihbar alan polis, Mumbai’de bir porno filminin çekidiği yere baskın düzenlendi. Filmde rol almaya zorlandığını söyleyen kadın kurtarıldı ve beş kişi tutuklandı. Bu, ucu Kundra’ya kadar dayanan soruşturmanın başlangıcı oldu. Soruşturma kapsamında bugüne kadar Kundra dahil dokuz kişi tutuklandı.

Polisin, şüphelilerin videolarda rol almak için başvuran kadınları kandırmak için tutmadıkları sözler verdiklerini, çekimlerin gözden uzak yerlerde yapıldığıni ve elde edilen görüntülerin 400 bine yakın kullanıcısı olan belirli cep telefonu uyguulamalarına yüklendiğini duyurdu. Açıklamaya göre kullanıcılar bu uygulamaları indirirken 200-400 rupi (23-46 lira) ödüyor ve Kundra, bu platformlarda porno klip ve filmlerini yayınlayan şirketin sahibi.

Polis, soruşturmanın iki önemli amacı olduğunu vurguladı. Biri porno filmlerini çekenlerini yakalamak diğeri de onları yayınlayanları yakalamak.