Araştırma: BioNTech’te iki doz arası süre uzadıkça antikor sayısı da artıyor

Covid-19’a karşı geliştirilen Pfizer / BioNTech aşısının birinci ile ikinci dozları arasındaki süre uzadıkça vücudun bağışıklık sisteminde enfeksiyonla savaşan antikorların sayısının da arttığı saptandı.

Varyantların yayılımı, hükümetleri aşılar arasındaki sürede tereddütte bırakıyor.

Türkiye’de BioNTech aşısının ikinci dozu önce bir ay arayla uygulandı. Aşı yetersizliği nedeniyle ara altı ila sekiz haftaya çıkarıldı. Son olarak üç haftaya düşürüldü.

Araştırma bulguları

Britanya’da yapılan bir araştırmada 2020 sonu ve 2021 başında aşılarını farklı aralıklarla yaptıran 503 sağlık personelinin bağışıklık tepkileri karşılaştırıldı. Deneklerin kanındaki antikor seviyesi, ikinci dozdan bir ay sonra ölçüldü.

BBC’nin haberine göre henüz hakem incelemesinden geçmeyen araştırma sonucunda BioNTech aşısının gerek kısa gerekse uzun doz aralıklarının, genel olarak güçlü bağışıklık tepkileri oluşturduğu görüldü.

Virüsü bağlayabilen ve hücrelere bulaşmasını durdurabilen nötrleştirici antikorların, üç hafta aralıkla aşılananlara oranla 10 hafta aralıkla aşılananlarda daha fazla üretildiği tespit edildi.

‘En iyisi sekiz hafta ara’

Araştırmayı yapan Oxford Üniversitesi ekibinden Prof. Susanna Duanchie, iki doz aşı uygulanmasının daha isabetli olduğunu ancak ikinci dozun zamanlamasında koşullara bağlı olarak esneklik gösterilebileceğini söyledi.

Buna karşılık Duanchie, sekiz haftayı en etkili ara olarak gördüğünü de belirtti.

Newcastle Üniversitesi’nden Dr. Rebecca Payne de araştırmanın sonunda iki doz aşının Covid-19’a karşı en güçlü korumayı sağladığının görüldüğünü belirtti.