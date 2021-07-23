Diken

Yaramazlara biraz batar!

ORC anketi: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 50’ye ‘uzak’

ORC Araştırma şirketine göre AKP, MHP ve BBP’nin ‘cumhur ittifakı’ yüzde 43,9 oya sahip.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma şirketi, 13-18 Temmuz tarihlerinde 36 kentte 4 bin 520 kişiyle yüz yüze yapıldığı belirtilen anketin sonuçlarını Twitter hesabından duyurdu.


Buna göre AKP yüzde 33,4’le ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 25’le ikinci, İYİ Parti ise yüzde 12,5’le üçüncü sırada.

Dördüncü en büyük parti yüzde 9,8’le MHP olurken, bunu yüzde 8’le HDP takip etti.

Muharrem İnce’nin Memleket Partisi yüzde 1,5, Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi’nin yüzde 1 oyu olduğu görüldü.

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Söyle bakalım, kökün dışarıda mı!

Birkaç yıl önce yine Diken’de, iktidarın en büyük müttefiklerinden birinin, ‘bir kesim’ ulusalcı olduğunu anlatmaya çalışmıştım, şimdi aynı konuya girip uzatmaya gerek yok, bana kalırsa her şey açık.