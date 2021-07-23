Avustralya, BioNTech’in 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı

Avustralya’nın bağımsız ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA), Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasına onay verdi.

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TGA’dan yapılan yazılı açıklamada, “12 ila 15 yaş grubundakilerle yapılan klinik çalışmalar da dahil olmak üzere, güvenlik ve etkinliği destekleyen mevcut verilerin dikkatli şekilde değerlendirilmesinin ardından Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısının geçici kullanımına onay verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

TGA, daha önce Pfizer/BioNTech aşısının 16 yaş üstündeki Avustralyalılara uygulanmasına izin vermişti.

Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, “TGA, bu yaş grubuna uygulanacak Pfizer aşısı için onay vermeden önce yerel ve uluslararası kanıtları kapsamlı ve bağımsız olarak değerlendirdi” dedi.

İlk Covid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da virüse yakalanan 32 bin 579 Avustralyalıdan 915’i hayatını kaybetti.

Son haftalarda Delta varyantının yükselişe geçtiği ülkedeki 1700 aktif vakadan 30’u yoğun bakımda olmak üzere 155 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.