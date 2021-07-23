BM Güvenlik Konseyi’nden Erdoğan’a kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyareti sırasında söylediği sözler nedeniyle kınama mesajı yayınladı.

#BREAKING UN Security Council condemns Turkish president's position on Cyprus: statement pic.twitter.com/8Ny0v71PSI — AFP News Agency (@AFP) July 23, 2021

Erdoğan “Maraş’ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır” demişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti, BMGK’ya başvuruda bulunmuş, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, meseleye, BMGK nezdinde yanıt vermek için çalışıldığını duyurmuştu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de gelişmelerden ‘derin endişe’ duyduğu kaydedilmişti.

BMGK’nın 11 Mayıs 1984’te aldığı 550 numaralı karar şöyle: “Güvenlik Konseyi, Maraş’ın herhangi bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların yerleştirilmesi çabalarını kabul edilmez olarak niteler ve bu bölgenin BM yönetimine devredilmesi çağrısında bulunur.”

