Diken

Yaramazlara biraz batar!

65 milyon doz geçildi: Üç yetişkinden biri tam aşılı

Türkiye genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 65 milyonu aştı.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bugün itibariyle 65 milyon 34 bin doz aşı yapılırken, bunun 39,1 milyonu birinci, 21,6 milyonu ikinci, 3,6 milyonu ise üçüncü doz.


İki doz olup aşısı tamamlanan kişi sayısı 22 milyon seviyesinde açıklanırken, toplam yetişkin nüfusunun yaklaşık olarak üçte birine denk geliyor. Bu da yüzde 70 hedefinin hala çok uzağında kalındığını gösteriyor.

İstanbul’da uygulanan aşı sayısı 11 milyon 976 bin 360; Ankara’da 5 milyon 262 bin 225; İzmir’de ise 4 milyon 384 bin 568 doz oldu.

Bağışıklık için en az yüzde 70

Uzmanlar toplumsal bağışıklığın oluşması için iki doz aşılamada en az yüzde 70 düzeyine ulaşılması gerektiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu yöndeki hedeflerini pek çok kez dile getirmişti.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine giderek Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor.

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