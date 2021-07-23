Bakan Selçuk üstüne alınmadı: ‘İdam ve kafa kesme’li dergi yetki alanında değilmiş

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun süren sessizliğinin ardından tweet attı. Covid-19’u ağır geçirdiğini belirten Peker, hükümetle anlaştığı yönündeki iddialara ise sert tepki gösterdi: “Kıymetli dostlarım benim anlattıklarımdan en az 50 tane hükümet düşerdi ancak bizim gazetecilerin çoğunun namusu aldığı maaş kadar. Büyük bir kısmı da gazetecilik yapıp bu olayları araştıracağına (hepsi de delilleri ile doğrulanmış olaylar) ağızlarından çıkan tek şey ‘anlaştı’.”