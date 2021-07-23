Bakan Selçuk üstüne alınmadı: ‘İdam ve kafa kesme’li dergi yetki alanında değilmiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyanet-Sen’e bağlı ‘idam ve kafa kesme’ görsellerinin olduğu ‘çocuk dergisi’ hakkındaki sorulara verdiği yanıtta sorumluluktan kaçındı. Selçuk, konunun görev, yetki ve sorumluluk alanlarına girmediğini savundu.
Kamu Sendikaları Konfedarasyonu’na (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası’nın (Diyanet-Sen) çıkarttığı Diyanet-Sen Çocuk dergisinde kafa kesme, idam, savaş, ayağında zincirle prangalanmış çocuk görselleri yer aldığı ortaya çıkmıştı.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuyu Meclis’e taşıdı ve Selçuk’un yanıtlaması için soru önergesi verdi.
Soru önergesinde şunlar yer aldı;
- Diyanet-Sen Çocuk dergisinin dağıtımı yasaklanacak mıdır?
- Çocuklarımızın zihinsel ve ruhsal gelişimini bozan dergiyi çıkartan Diyanet-Sen yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılacak mıdır?
- Dağıtımı yapılan Diyanet-Sen Çocuk dergisi toplatılacak mıdır?”
Bakan Selçuk bu sorulara tek cümleyle bir yanıt verdi: “Soru önergesinde belirtilen konuda, bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren herhangi bir husus bulunmamaktadır.”