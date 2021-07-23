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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Selçuk üstüne alınmadı: ‘İdam ve kafa kesme’li dergi yetki alanında değilmiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyanet-Sen’e bağlı ‘idam ve kafa kesme’ görsellerinin olduğu ‘çocuk dergisi’ hakkındaki sorulara verdiği yanıtta sorumluluktan kaçındı. Selçuk, konunun görev, yetki ve sorumluluk alanlarına girmediğini savundu.

Kamu Sendikaları Konfedarasyonu’na (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası’nın (Diyanet-Sen) çıkarttığı Diyanet-Sen Çocuk dergisinde kafa kesme, idam, savaş, ayağında zincirle prangalanmış çocuk görselleri yer aldığı ortaya çıkmıştı.


Fotoğraf: Twitter

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuyu Meclis’e taşıdı ve Selçuk’un yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Soru önergesinde şunlar yer aldı;

  • Diyanet-Sen Çocuk dergisinin dağıtımı yasaklanacak mıdır?
  • Çocuklarımızın zihinsel ve ruhsal gelişimini bozan dergiyi çıkartan Diyanet-Sen yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılacak mıdır?
  • Dağıtımı yapılan Diyanet-Sen Çocuk dergisi toplatılacak mıdır?”

Bakan Selçuk bu sorulara tek cümleyle bir yanıt verdi: “Soru önergesinde belirtilen konuda, bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren herhangi bir husus bulunmamaktadır.”

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