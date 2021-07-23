Sağlık bakanı: Toplum bağışıklığıyla, vaka sayıları önemsiz hale gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığı sağlandıkça vaka sayılarının önemsiz hale geleceğini söyledi.

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Twitter’dan paylaşımda bulunan bakan, aşı kampanyasında 65 milyon dozun geçildiğini, başarının ortak ve büyük olduğunu ifade etti.

Koca, 60 milyon yetişkinin 23 milyonunun aşı yaptırmadığını, bunun ciddi bir zayıf nokta olduğunu, ilk dozun ertelenmeden yaptırılmasını istedi.

Sağlık bakanı, bugün vaka sayısının 11 binin üzerine çıkmasının açıklamasının ardından şu paylaşımı yaptı: “Aşısı bulunduğu halde, yıkıcı etkisi süren bir bulaşıcı hastalık yok. Toplum bağışıklığı sağlandıkça, Covid-19’da da vaka sayıları önemsiz hale gelecek. Kurumlarımız gece gündüz emrinizde, sağlık çalışanlarımız hizmetinizde. İlk doz aşınızı olmadıysanız hemen yaptırın.”