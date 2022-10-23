Akşam Postası / 23 Ekim 2022

Erdoğan, Diyarbakır’da Sancar ve Demirtaş’ı hedef aldı: Bunlar Kürt değil
Diyarbakır’da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefinde HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş vardı. Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş’ın Kürt olmadığını iddia ederek, “Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı” sözlerini sarf etti.
‘Transfer’ kulisi: AKP’den kopuşlar ‘bir elin parmağını geçmez’
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifasıyla başladığı belirtilen AKP’deki kopuşların 40 civarında olmadığını, bunların sayısının ‘bir elin parmağını geçmeyecek’ kadar olduğunu öne sürdü.
Bozdağ, ‘AKP’den kopuşları’ eleştirdiği tweet’leri anında sildi
İstanbul’un dört ilçesinin anketi: AKP’nin oyları eridi, İYİ Parti yükseldi
ORC Araştırma’nın verilerine göre İstanbul’un Üsküdar, Avcılar, Bahçelievler ve Şişli ilçelerinde AKP’nin oyları 2018 milletvekili seçimlerinden bu yana kayda değer oranda düştü. Şişli’deki azalma hariç CHP’nin oy oranı hemen hemen sabit kalırken İYİ Parti oylarını artırdı. HDP ve MHP’yse yüzde 2 ila 4 bandında oy kaybetti.
MetroPOLL anketi: İkinci turda Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 1 puan önünde
Çok adaylı birinci tur senaryosu: Erdoğan yüzde 42, Kılıçdaroğlu Yavaş’ın önünde
Ahmet Türk ‘tereddütsüz’ konuşmuş: Tercihimiz Kılıçdaroğlu
Gazeteci İsmail Saymaz, Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden HDP’li Ahmet Türk’ün cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini söylediğini anlattı.
Sancar: Deklarasyon ‘altılı masa’ya çağrı değil, dört partiyle görüşüyoruz
Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir; Abdullah Gül bilir
Başörtüsü yasağını AKP’nin kaldırmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtülü kadın öğrencilerin üniversiteye alınmadığı süreçte YÖK’ün eski başkanı Yusuf Ziya Özcan’ı arayarak bunların neden alınmadığını sorduğunu, “Siz karşısınız” yanıtını alınca da “Hayır biz karşı değiliz” dediğini ve ardından bunların üniversiteye kabul edildiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, eski MHP’li yöneticiyi danışmanı yaptı
Britanya’da ilk başbakan adayı Sunak
Britanya’da eski maliye bakanı Rishi Sunak, 20 Ekim’de başbakanlıktan istifa eden Liz Truss‘ın yerini almak için parti içerisinde başlayan liderlik yarışına katılacağını resmen duyurdu. Eski başbakan Boris Johnson’ın da adaylığını açıklaması bekleniyor.
Bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti, bir elini kullanamıyor
Ağustos ayında, ABD’de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi’nin (75) temsilcisi Andrew Wylie, yazarın bir gözünü kaybettiğini ve bir elini kullanamadığını açıkladı.