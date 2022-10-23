Akşam Postası / 23 Ekim 2022

Erdoğan, Diyarbakır’da Sancar ve Demirtaş’ı hedef aldı: Bunlar Kürt değil

Diyarbakır’da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefinde HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş vardı. Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş’ın Kürt olmadığını iddia ederek, “Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı” sözlerini sarf etti.

‘Transfer’ kulisi: AKP’den kopuşlar ‘bir elin parmağını geçmez’

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifasıyla başladığı belirtilen AKP’deki kopuşların 40 civarında olmadığını, bunların sayısının ‘bir elin parmağını geçmeyecek’ kadar olduğunu öne sürdü.

İstanbul’un dört ilçesinin anketi: AKP’nin oyları eridi, İYİ Parti yükseldi

ORC Araştırma’nın verilerine göre İstanbul’un Üsküdar, Avcılar, Bahçelievler ve Şişli ilçelerinde AKP’nin oyları 2018 milletvekili seçimlerinden bu yana kayda değer oranda düştü. Şişli’deki azalma hariç CHP’nin oy oranı hemen hemen sabit kalırken İYİ Parti oylarını artırdı. HDP ve MHP’yse yüzde 2 ila 4 bandında oy kaybetti.

Ahmet Türk ‘tereddütsüz’ konuşmuş: Tercihimiz Kılıçdaroğlu

Gazeteci İsmail Saymaz, Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden HDP’li Ahmet Türk’ün cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini söylediğini anlattı.

Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir; Abdullah Gül bilir

Başörtüsü yasağını AKP’nin kaldırmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtülü kadın öğrencilerin üniversiteye alınmadığı süreçte YÖK’ün eski başkanı Yusuf Ziya Özcan’ı arayarak bunların neden alınmadığını sorduğunu, “Siz karşısınız” yanıtını alınca da “Hayır biz karşı değiliz” dediğini ve ardından bunların üniversiteye kabul edildiğini söyledi.

Britanya’da ilk başbakan adayı Sunak

Britanya’da eski maliye bakanı Rishi Sunak, 20 Ekim’de başbakanlıktan istifa eden Liz Truss‘ın yerini almak için parti içerisinde başlayan liderlik yarışına katılacağını resmen duyurdu. Eski başbakan Boris Johnson’ın da adaylığını açıklaması bekleniyor.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti, bir elini kullanamıyor

Ağustos ayında, ABD’de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi’nin (75) temsilcisi Andrew Wylie, yazarın bir gözünü kaybettiğini ve bir elini kullanamadığını açıkladı.