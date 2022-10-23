Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir; Abdullah Gül bilir

Başörtüsü yasağını AKP’nin kaldırmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtülü kadın öğrencilerin üniversiteye alınmadığı süreçte YÖK’ün eski başkanı Yusuf Ziya Özcan’ı arayarak bunların neden alınmadığını sorduğunu, “Siz karşısınız” yanıtını alınca da “Hayır biz karşı değiliz” dediğini ve ardından bunların üniversiteye kabul edildiğini söyledi.

Fotoğraf: CHP

ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu, Sivas’ta katıldığı Kanal 58’deki programda gündeme ilişkin konuştu.

Üniversitelerde başörtüsünün kaldırılması için kendisinin harekete geçtiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Şunu da söyleyeyim başörtüsü yasağını biz kaldırdık diyorlar ama hikâye. Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir. Üniversitelerde. Yusuf Ziya Özcan o dönem YÖK başkanıydı. Ben de yeni genel başkan olmuştum. Üniversiteler kız öğrenci alınmıyor. Bunlar da hükümetti, sesleri bile çıkmıyordu. Yusuf Ziya Özcan’a dedim ki ‘Niye bu kız öğrencileri almıyorsunuz?’. ‘Siz karşısınız’ dedi. ‘Hayır biz karşı değiliz’ dedim. ‘O zaman ben yarın sabah alıyorum’ dedi. ‘Alın, niye almıyorsunuz‘ dedim. Alındı. Bunu Sayın Abdullah Gül’de gayet yakından bilir. Bu telefon görüşmesini.

Bunu hiç propaganda aracı olarak hiç kullanmadım. Başörtüsünü zihnimde kaldırmaya ne zaman karar vermiştim? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayıyken Ok Meydanı mitinginde son cümlelerim, ‘Başörtüsü yasağını da kaldıracağım’ diye. O mitingde söylediğim son cümledir bu. Kadın istediği gibi giyinir ama kadına neden baş örtüsü giydin diye sormayacak, diğerine de Siyasetçinin ne işi var burada? Diyorlar ki Anayasayı değiştirelim, aileyi koruyacakmışız. Peki, Amerika’daydım. Sen aileden söz ettiğin değil mi aileyi konuşacaksın. Bostan’dan Newyork’a geldim. 35 katlı gökdelenin önünde…”

‘Orban’la aynı yolda gidiyorlar’

Başörtüsünün yasal teminat altına alınması için yaptığı çağrının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önce Anayasa’ya ardından da referanduma dikkat çekmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Şimdi bu yasa çıkmasın diye çamura yatıyorlar. Zaten aile korunuyor. Aile toplumun temel taşıdır. Anayasada açıkça yazıyor. Türk toplumunun temeli ailedir diyor. Sırf bunu referanduma götüreceğiz falan filan… Orban’la aynı yolda gidersek acaba bir şey yapabilir miyiz? Bay Kemal bunu yemez. Bütün başörtülü kadından çok sayıda telefon geldi bizim samimiyetimize inanıyorlar. Her kadın güzel görünmek ister, ben ona niye müdahale edeyim? Ne hakkım var.”

‘Çıksın karşıma’

Yaptığı televizyon çağrısına karşılık alamayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a şöyle tepki gösterdi: “Siyasetin görevi bu bereketli topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Derin yoksulluk var. Anneler çocuklarını yatağa aç yatırıyor Beyefendi oturmuş gel efendim şunu yapalım bunu yapalım. Kendisine söyledim. Yüreğin yetiyorsa TV’de çıkarsın karşıma. O kadar televizyonları var, havuz medyası. Gelsin karşıma o 50 soru sorsun, ben bir soru sorayım. o kadar. Bakın kendisine bu kadar geniş marjda verdim… Benim verilmeyecek hesabım yoktur. Benim çocuklarımın ne iş yaptığını kimse bilmez. Kimse bilmez. Evim mütevazidir. Evimde otururum. Tek hedefim herkes huzur içinde yaşasın.”

‘Kılıçdaroğlu’na oy vermenin yolları’

Adaylık konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, profil çizdi: “Kılıçdaroğlu’na oy vermenin birden fazla nedeni var. Temiz bir adama oy vereceksiniz. Egolu olmayan, millete hizmet etmeyi sindiren bir insana oy vereceksiniz. Vatandaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen ve bunu da temel ilke edinen bir insana oy vereceksiniz. Gerçekten de bölgesinde barışı getirecek bir insana oy vereceksiniz. Savaşı değil, barışı önceleyen. Buna benzer pek çok şey söylenebilir. Halka doğruları söylemeniz gerekiyor. Şu anda sorun, siyasetçi, vatandaş için en güvenilmez kişidir. Kabahat vatandaşta değil, siyasetçide. Vatandaş o kadar çok aldatıldı ki… Devletin gerçek anlamda sosyal devlet olması lazım. Diyorlar ki faize karşıyız. Siz onu Bay Kemal’in külahına anlatın.”