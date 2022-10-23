Çok adaylı birinci tur senaryosu: Erdoğan yüzde 42, Kılıçdaroğlu Yavaş’ın önünde

MetroPOLL’ün cumhurbaşkanı seçimine dair kurduğu ‘birinci turda dört adaylı’ senaryoya göre düzenlediği ankette, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katılımcılardan yüzde 42,1’le en çok oyu aldı.

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İkinci tura dair anketlerin birçoğunda Erdoğan’a karşı en güçlü aday olarak gösterilen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’sa, CHP’de adaylığı en çok konuşulan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5,6 puan gerisinde kaldı.

İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’de yapılacak. Anketlere göre Erdoğan karşısında muhalefetin ortak adayının ikinci turda kazanma ihtimali çok yüksek.

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Türkiye’nin Nabzı Eylül 2022’ anketindeyse dört adaylı bir senaryo katılımcıların dikkatine sunuldu.

Bunda, zaten kendisini cumhur ittifakının adayı olarak açıklayan Erdoğan, CHP’de adaylık için ismi en çok geçen Kılıçdaroğlu, bazı kesimlerde ismi öne çıkarılan ve anketlerde Erdoğan’a karşı güçlü pozisyonuyla dikkat çeken Yavaş ve ortak adaya sıcak baktığını ama süreç seçim deklarasyonlarındaki kriterlere göre yürümezse kendi adaylarını çıkaracaklarını söyleyen HDP’den bir isim yarıştırıldı.

17-22 Eylül arasında 28 ilden 2119 kişiyle düzenlenen ankette sonuçlar şöyle:

Erdoğan yüzde 42,1

Kılıçdaroğlu yüzde 22,5

Yavaş yüzde 16,9

HDP adayı yüzde 12,4

Karasız yüzde 2,3

Protesto yüzde 2

Cevap yok yüzde 1,9

‘Perişan eder’

MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar daha önceki bir değerlendirmesinde, Yavaş’ın anketlerde birinci çıksa dahi seçim döneminde Erdoğan karşısında kolayca yenileceğini öne sürmüştü: “Mansur Yavaş, Erdoğan’ın karşısına çıkarsa, Erdoğan onu çok kısa bir sürede perişan eder. Devletin tüm arşivleri Erdoğan’ın emrinde.”

İYİ Parti çevrelerinin seçimi HDP’siz de kazanabileceği kanısını da değerlendiren Sencar, şunları kaydetmişti: “Hiçbir şansları yok, hayal görmesinler. İYİ Partililerin ‘Biz HDP’yle masaya oturmayız’ demesi siyasi faciadır.”