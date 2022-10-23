Sancar: Deklarasyon ‘altılı masa’ya çağrı değil, dört partiyle görüşüyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘altılı masa’dan dört partiyle zaman zaman görüştüklerini kaydederek, “Ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için öngördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir” dedi.

Sancar, ortak aday konusunda mutabık kalmamaları durumunda kendi adaylarını çıkaracaklarını da yinelerken, amaçlarının ‘Türkiye’de gerçekten ağırlığı olan ve geleceği inşa etmeye toplumun önemli kesimlerini ikna edecek bir güç oluşturmak’ olduğunu anlattı.

Fotoğraf: HDP

Sancar, Artı TV’de Kemal Avcı ve İsmet Demirdöven’in sorularını yanıtladı.

Sancar, HDP’nin ‘altılı masa‘yla diyalog halinde olup olmadığına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi: “Bu masada yer alan dört partiyle heyetlerimiz bazen buluşuyor. Zaten heyetlerimiz var, siyasi partiler ve STK’lerden sorumlu eş genel başkan yardımcıları ve eş sözcülerimiz var. Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için ön gördüğümüz yöntemi karşılamıyor. Bu olağan bir temas yöntemidir.”

Deklarasyona hatırlatma

Geçen yıl açıkladıkları deklarasyonu hatırlatan Sancar, şunları anlattı: “Bizim belirlediğimiz bir stratejimiz var; 27 Eylül 2021’de bir deklarasyonla bunu açıkladık. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir yöntem de önerdik. Ortak aday için neler bekliyoruz, istiyoruz diye. Neler istiyoruz söyledik, açık müzakere, doğrudan diyalog ve belli başlıklarda mutabakat arayışı. Bu başlıkları da deklarasyonda sıraladık.”

Ortak aday

Deklerasyonun açıklanmasını ‘altılı masa’ya bir çağrı olarak değerlendirildiğini, bunun doğru olmadığını da anlatan Sancar, şunları söyledi: “Bu konuda bir anlaşma, mutabakat oluşursa ortak aday da olur ama bu deklarasyonu açıkladıktan sonra sanki biz ‘altılı masa’ya çağrı yapmışız da oturmuş bekliyormuşuz gibi bir algı yaratıldı. Öyle değil; bizim seçimle ilgili, seçimlerle ilgili senaryoları tek tek ayrı ayrı defalarca çalıştığımızı da belirttik. Yani şunu söylüyoruz; ‘altılı masa’ bu yönteme yanaşmazsa ‘Ne yapacaksınız’ sorusuna defalarca şu yanıtı verdik: En önemli seçenek kendi adayımızla cumhurbaşkanlığı seçimine katılmaktır. Kendi adayımız, şu anda oluşturduğumuz ittifaklar. Bu genişleyecektir, genişlemesini hedefliyoruz. Genişlemiş haliyle ittifak ortaklarımızla tartışacağız ve birlikte karar vereceğiz.

Bu ittifakda doğrudan ve şeklen yer almayan bütün demokrasi güçleriyle istişarelerde bulunacağız. Kararımızı bu süreçlerden geçirerek vereceğiz diyoruz. Burada da asıl meselemiz şu; Türkiye’de gerçekten ağırlığı olan ve geleceği inşa etmeye toplumun önemli kesimlerini ikna edecek bir güç oluşturmak.”