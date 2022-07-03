HDP muhalefete ‘arka kapı’yı kapattı: Kamuoyu ve basının gördüğü yerden gelin

ALTAN SANCAR

Kapatma davasında süreç işlemeye devam ederken, HDP 5’inci olağan kongresini Ankara’da topladı. Kongreden iktidara “HDP ayakta”, muhalefete “Artık tavrınızı netleştirin” mesajı verildi. Partinin eş genel başkanlığına yeniden seçilen Mithat Sancar’ın konuşmasının satır araları muhalefete kapanan arka kapının işaretiydi.

Fotoğraflar: HDP

Eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın bir dönem daha seçildiği, parti meclisinin değiştirildiği kongre HDP’nin en kalabalık kongrelerinden biri oldu.

HDP, Ankara Spor Salonu’ndaki kongre için öncekilerden farklı olarak çok daha yoğun katılım için çaba harcamış gibiydi. Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle hem delegeler hem de HDP üyeleri ve gönüllüleri Ankara’ya geldi.

Spor salonu ve çevresi polis barikatları ve hafriyat kamyonlarıyla kapatılırken, salona girişlerde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. Arama yapan polisler, son zamanlardaki HDP etkinliklerindeki olduğu gibi bugün de çakmaklarla girişlere izin vermedi. Salonda yer bulamayanlar içinse kapıya kurulan dev ekrandan canlı yayın yapıldı.

Salonun tamamen dolduğu kongreye merkez medyadan gelen olmazken, bağımsız medya kuruluşları kongreyi yakından takip etti. Sık sık canlı yayınların yapıldığı kongrede en büyük alkışı ise tutuklu HDP’li siyasetçiler aldı.

Salonda HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın adı okunduğunda HDP’lilerin alkışları güçleniyordu. Özellikle yurtdışından gelen sol ve sosyalist partilerin temsilcilerinin kısa konuşmaları da büyük alkış topladı.

Buldan’dan muhalefete: Seçim öncesi somut çözüm önerisi bekliyoruz

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın konuşmalarında verecekleri mesajlarsa gazeteciler tarafından merakla bekleniyordu.

İki ismin muhalefete, özellikle de İYİ Parti ve Demokrat Parti dışında salonda temsilcileri de bulunan altılı masaya mesajlarının olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. En nihayetinde önce Buldan çıktı kürsüye.

‘HDP’nin baskı altında olduğunu ve iktidarın partilerini hedef almasına, 5 bin HDP’linin tutuklanmasına rağmen ayakta olduklarını’ söyledi. Kürt sorununa ayrı bir başlık ayıran Buldan, çözüm için Öcalan ve HDP’yi işaret ederken, iktidarı değil muhalefeti somut adım atmaya çağırdı.

Buldan’ın yaklaşan seçimlere ilişkin verdiği en önemli mesajsa ‘HDP üzerinden yapılan seçim hesapları’na ilişkindi.

Buldan vurgulayarak, partilerinin ‘nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü’ olmayacağını söyledi. Yani Buldan muhalefetin seçimlerden sonrası için çözüm önerilerini kabul etmediklerini, seçimler öncesinde somut adımlar beklediklerini söyledi.

‘Millet ittifakı’ tartışmalarına kapılarını çok önceden kapattıkları bir kez daha ‘üçüncü ittifak’ çalışmaları üzerinden hatırlattı.

‘İmralı adına söz kurmayın, halkı yanıltmaya çalışarak afaki gündemler yaratmayın‘

Buldan’ın ardından kürsüye gelen Sancar da iktidar kadar muhalefete mesajlar verdi.

Son günlerde Öcalan üzerinden yürütülen ‘yeni çözüm süreci’ söylemlerine “İmralı adına söz kurmayın, halkı yanıltmaya çalışarak afaki gündemler yaratmayın” diyerek tepki gösterdi.

‘Konuşması ve mesaj vermesi gerekenin Öcalan olduğu, bu nedenle de ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesinin önemli olduğunu’ söyledi.

Sözlerinden doğrudan ailesi ve avukatları üzerinden mesaj vermeden Öcalan üzerinden iktidar medyasında yürütülen ‘çözüm’ tartışmalarına HDP’nin dahil olmayacağı anlaşılıyordu.

Sancar zaten HDP’nin iktidarla anlaşabileceği iddialarını da ‘zırva’ olarak nitelendirerek, ‘kendilerinin töhmet altında bırakılmak istendiğini’ söyledi.

İddiaları ortaya atanları ‘iktidarın arkasına dizilmek’le suçladı. ‘Görüşlerinin dışarı yansıması engellenen Öcalan adı üzerinden iktidarın bir kurgu içinde olmasının sonuç getirmeyeceğini’ söyledi.

‘Herkes kartlarını açık oynamalı‘

Sancar’ın verdiği en önemli mesajlardan biri ise uzun zamandır Ankara kulislerinde bilinen bir gerçeğin sonlandırılması oldu.

HDP ile muhalefet arasında, arka kapı diplomasisi yürütüldüğü uzun zamandır konuşulan iddialar arasındaydı. Sancar adını koymadı, ama ‘kamuoyu önünde açık, şeffaf görüşmeler’ düzenlenmesini istedi.

Yani muhalefete “Arka kapıyı kapattık, bize cumhurbaşkanlığı seçimleri için gelecekseniz herkesin girdiği, kamuoyunun ve basının gördüğü kapıdan gelin” mesajını verdi. Bu sırada basın mensuplarının arasında olan çok sayıda HDP’li yönetici de Sancar’ın bu görüşü dile getirdiğini söyledi. HDP’lilere göre “O devir artık kapandı, herkes kartlarını açık oynamalı.”

HDP ‘alternatifsiz olmadığını’ da yine Mithat Sancar’ın ağzından bir kez daha duyurdu: “Çağrımıza karşılık bulamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneği de güçlü bir seçenek olarak durmaktadır.”

Danışma kurulunda yeni isimler: Rıza Türmen, Mehmet Altan, Ali Bayramoğlu…

Sancar’ın konuşmasının hemen ardından, salondaki gazetecilerin büyük bölümü HDP’nin bu çağrısına muhalefetin bu aşamada karşılık veremeyeceğini, ilk turda HDP’nin kendi adayıyla seçimlere katılma seçeneğinin güçlenip güçlenmediğini tartışıyordu.

Kongrede dikkat çeken bir diğer karar ise danışma kurulunun oluşturulması oldu. Kuruldaki eski HDP’li siyasetçi Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk gibi isimlerin yanı sıra CHP’de siyaset de yapan eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı Rıza Türmen ve akademisyen-yazar Mehmet Altan, gazeteci Ali Bayramoğlu’nun isimleri dikkat çekti.

HDP kapatma davası kararı önce kongresini düzenleyerek, ‘siyasette seçim sürecine hazırlanarak davadan çıkacak kararı değil siyasi süreci düşündüğü’ mesajını vermiş oldu. Bu kongre tüzel kişiliğiyle HDP’nin son kongresi olur mu bilinmez, ama HDP’li siyasetçiler mesajlarıyla tüzel olarak HDP olsa da olmasa da seçimlerde kilit rol oynayacaklarına inandıklarını göstermiş oldular.