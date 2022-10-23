MetroPOLL anketi: İkinci turda Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 1 puan önünde

MetroPOLL’ün eylülde düzenlediği ankete göre ikinci turda yarışmaları halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 1 puanla geçiyor.
MetroPOLL Araştırma’nın ‘Türkiye’nin Nabzı Eylül 2022’ çalışmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci turda, Kılıçdaroğlu’nunsa ikinci turda Erdoğan’a karşı yarıştığı iki farklı senaryoya dair anketlerde sonuçlar paylaşıldı.
17-20 Eylül arasında 26 bölgeyi esas alan 28 ilde düzenlenen ankete 2119 kişi katıldı.
Buna göre Erdoğan’a karşı muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu gösterilip seçim ikinci tura kaldığı senaryoda karılımcıların tercihi şöyle oldu:
- Erdoğan: Yüzde 44,9
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 43,9
- Karasız: Yüzde 2,8
- Protesto: Yüzde 6,2
- Cevap yok: Yüzde 2,2
İkinci senaryodaysa, birinci turda Erdoğan’a karşı Yavaş ve HDP’nin belirleyeceği bir aday yarıştı.
Katılımcıların tercihi şöyle oldu:
- Erdoğan: Yüzde 42,1
- Yavaş: Yüzde 35
- HDP adayı: Yüzde 14,7
- Kararsız: Yüzde 2,1
- Protesto: Yüzde 3,6
- Cevap yok: Yüzde 2,5
MetroPOLL’ün ilk turda dört adaylı senaryosundaysa şu sonuçlar çıkmıştı:
- Erdoğan: Yüzde 42,1
- Kılıçdaroğlu: Yüzde 22,5
- Yavaş: Yüzde 16,9
- HDP adayı: Yüzde 12,4
- Karasız: Yüzde 2,3
- Protesto: Yüzde 2
- Cevap yok: Yüzde 1,9