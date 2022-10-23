MetroPOLL anketi: İkinci turda Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun 1 puan önünde

MetroPOLL’ün eylülde düzenlediği ankete göre ikinci turda yarışmaları halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 1 puanla geçiyor.

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MetroPOLL Araştırma’nın ‘Türkiye’nin Nabzı Eylül 2022’ çalışmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci turda, Kılıçdaroğlu’nunsa ikinci turda Erdoğan’a karşı yarıştığı iki farklı senaryoya dair anketlerde sonuçlar paylaşıldı.

17-20 Eylül arasında 26 bölgeyi esas alan 28 ilde düzenlenen ankete 2119 kişi katıldı.

Buna göre Erdoğan’a karşı muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu gösterilip seçim ikinci tura kaldığı senaryoda karılımcıların tercihi şöyle oldu:

Erdoğan: Yüzde 44,9

Kılıçdaroğlu: Yüzde 43,9

Karasız: Yüzde 2,8

Protesto: Yüzde 6,2

Cevap yok: Yüzde 2,2

İkinci senaryodaysa, birinci turda Erdoğan’a karşı Yavaş ve HDP’nin belirleyeceği bir aday yarıştı.

Katılımcıların tercihi şöyle oldu:

Erdoğan: Yüzde 42,1

Yavaş: Yüzde 35

HDP adayı: Yüzde 14,7

Kararsız: Yüzde 2,1

Protesto: Yüzde 3,6

Cevap yok: Yüzde 2,5

MetroPOLL’ün ilk turda dört adaylı senaryosundaysa şu sonuçlar çıkmıştı: