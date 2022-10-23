Erdoğan, Diyarbakır’da Sancar ve Demirtaş’ı hedef aldı: Bunlar Kürt değil

Diyarbakır’da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefinde HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş vardı. Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş’ın Kürt olmadığını iddia ederek, “Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı” sözlerini sarf etti.

Erdoğan, burada HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı da ‘Kürt olmadığı’ için hedef aldı.

Fotoğraf: Diken/HDP-AA

Erdoğan, şunları söyledi: “Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar.

Şu anda Edirne Cezaevi’nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı? Şu anda bir eş başkanları var. (Mithat Sancar) Kürt mü? O da değil. O da Kürt kardeşlerimi sömürüyor.”