İstanbul Barosu’na ilk kez kadın başkan seçildi: Filiz Saraç

İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubunun adayı Filiz Saraç oldu. Saraç baronun ilk kadın başkanı.

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Dünyanın en kalabalık barosu niteliğini taşıyan İstanbul Barosu’nun 52’nci Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Evrensel’in aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri 7 bin 96 oy alan Filiz Saraç kazandı. Saraç böylece 144 yıllık İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu.

Sabah saatlerinde kurulan stantlarda Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Yükseliş Hareketi, Avukat Hakları Grubu, Bağımsız Avukatlar Grubu, Genç Hukuk Hareketi, Güçlü Baro, İstanbul Avukatlar Birliği, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce Avukat Grubu, oy verme işlemi öncesi adaylar için broşür dağıttı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015 tarihinde basın açıklaması sırasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden dönemin Diyarbakır Barosu başkanı Tahir Elçi’nin ve adil yargılama talebiyle başladığı ölüm orucunda yaşamını yitiren Ebru Timtik’in fotoğraflarının yer aldığı dövizler dikkat çekti.

Oy verme işlemin olduğu salona, İstanbul Barosu tarafından “Geziyi savunuyoruz” diye yazılı pankart asıldı.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kurulda, 9 aday yarışırken 144 sandık kuruldu. 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından, “Hak, hukuk, adalet” ve “İlk kadın başkan Filiz başkan” diye slogan atıldı.

Saraç, konuşmasında kendisine bu onuru yaşatan meslektaşlarına teşekkür etti: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken, 144 yıllık baromuzun ilk kadın başkanı olmanın onurunu bana yaşatan İstanbul Baromuza teşekkür ediyorum. Atatürk ve Cumhuriyetin kazanımları sayesinde bugün bu onuru yaşıyorum. Huzurunda saygıyla eğiliyorum.”