Bozdağ, ‘AKP’den kopuşları’ eleştirdiği tweet’leri anında sildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP’den ve milletvekilliğinden istifa etmesinin ardından yeni kopuşların olacağına ilişkin haberler hakkında Twitter’dan dikkat çeken mesajlar paylaştı ama kısa sürede sildi.

Bozdağ, sildiği bazı mesajlarda AKP’den ayrılanların ‘nefsi ve şahsi’ davrandığını savundu, rahatsızlığını dile getirenleri hedef aldı.

Fotoğraf: AA

İstifadan sonra İYİ Parti’ye geçeceğini açıklayan Fakıbaba, AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın da ‘rahatsız olduğunu’ kaydederek istifa edebileceğinin sinyalini vermişti.

Bunun dışında bugün Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da, AKP’den istifaların olacağını fakat bunların sosyal medyada iddia edildiği gibi 40 civarında değil, ‘bir elin parmağını geçmeyecek’ kadar olduğunu öne sürmüştü.

AKP’den kopuşların başladığı haberleri yayıldıkça AKP’li yetkililerden çeşitli çıkışlar geliyor.

Bu çıkışlardan birine imza atan Bozdağ, kısa sürede Twitter’daki mesajları sildi.

Bozdağ, ekran görüntüsünün alınabildiği ve Google aramasında arayüzde çıkan iki tweet’inde, AKP’den kopanları ve AKP içinde rahatsızlıkları dile getirenleri hedef almıştı.

Bozdağ’ın ulaşılabilen iki tweet’inde şunlar kaydedildi:

*Ak Parti içinde rahatsız vekil arayanlar veya rahatsızlık algısı yaratmak isteyenler beyhude uğraşıyor. Ak Parti zayıfladı, zayıflayacak diye bekleyenler de boşuna bekliyor. Bilinmeli ki Allah yardımı, insanımızın dua ve desteği ile yoluna devam edecektir.

Görsel: Bozdağ’ın sildiği tweet/Google araması.

*Ak Parti’den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez. Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabi olan hiçbir şeye kılıf olmaz/olamaz.