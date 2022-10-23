İYİ Parti katılımlara ‘transfer’ demiyor: Bir vaatte bulunmuyoruz

ALTAN SANCAR

İYİ Parti son günlerde başta AKP’den istifa eden Eşref Fakıbaba olmak üzere partisine vekil katılımlarıyla konuşuluyor. Partinin genel merkezindeki kurmaylar buna ‘transfer’ dememeyi tercih ediyor. AKP kanadındaysa partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk tepkisi bekleniyor.

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Gözler bir dönem AKP’de milletvekilliği de yapan Turhan Çömez ve Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun partiye katılmasıyla İYİ Parti’ye çevrilmişti. Bunun üstüne geçtiğimiz hafta AKP Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba, hem partisinden hem de vekillikten istifa ettiğini duyurdu. Ardından partinin genel başkanı Meral Akşener’in kendisini ikna ettiğini ve İYİ Parti’ye katılacağını söyledi.

Bu gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği İYİ Partili kurmaylar, partilerine yeni katılımlar olacağını kabul ediyor, ancak isim vermekten kaçınıyor.

Yeni katılımları sorduğumuz milletvekilleri partinin lideri Akşener’i işaret ederek, “Kendisinin görevlendirdiği veya bu yönde sorumluluk alan partililer var, görüşmek isteyenlerle görüşülüyor” demekle yetiniyor.

Genel merkezden bir kurmay da katılımların süreceğini belirtiyor. Çalışmaların uzun süredir devam ettiğini söylerken görüşmeleri duyan AKP Genel Merkezi’nden karşı hamle geldiğini iddia ediyor:

“AK Partili bazı isimlerle görüştüğümüz bilgisi partinin genel merkezine de gitmiş. Görüşen bazı arkadaşlarımız için gazetecilere ‘İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmek için görüşme yapıyorlar’ diye bir şey söylemişler. Tabi gazeteciler de bizi arayıp isim de verip sorunca duyduk bunu. Ama işin öyle olmadığı ve olmayacağını da acı şekilde öğrendiler.”

‘Transfer dediğiniz bir bedel karşılığı yapılır‘

Öte yandan İYİ Partililer, katılımlara ‘transfer’ dememeyi tercih ediyor. Transferlerin ‘bedel karşılığı’ olduğunu söyleyen İYİ Partili isim, partilerine katılan isimlerin beklentileri olmadığını söylüyor. Katılanlara bir vaatte bulunmadıklarının altını çizerek, şunları diyor: “Biz bir şey vermiyoruz, onlar da beklenti içinde değil. Transfer dediğiniz bir bedel karşılığı yapılır. Partimize gelen isimler bulundukları adreslerin sorunlara çözüm üretmediğini gördükleri için bizimle yürümeye karar veriyorlar.”

Beklenti: Erdoğan açıktan olmasa da mesaj verecek

AKP kanadında ise Erdoğan’ın vereceği tepkiyi bekleme eğilimi öne çıkıyor. AKP’li kaynaklar Fakıbaba’nın istifasının ardından partinin grup başkanvekili Mahir Ünal dışında açıklama gelmemesini “Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı gerektiğinde yapacaktır” diye yorumluyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Twitter’dan mesajları paylaşıp silmesini de buna bağlıyorlar.

AKP’li bir milletvekili ise “Biz hakkında konuştukça medyada bu konu konuşulmaya devam edecek. AKP olarak bu şekilde değil, çalışmalarımızla konuşulmak istiyoruz” diyor. Milletvekilinin aktardığına göre partideki genel beklenti Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında istifalara ilişkin açıktan olmasa da mesajlar vereceği yönünde.

Bozdağ, Fakıbaba’nın istifasını isim vermeden şunları yazmıştı: “Ak Parti’den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez. Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabi olan hiçbir şeye kılıf olmaz/olamaz.”