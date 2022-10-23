‘Transfer’ kulisi: AKP’den kopuşlar ‘bir elin parmağını geçmez’

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifasıyla başladığı belirtilen AKP’deki kopuşların 40 civarında olmadığını, bunların sayısının ‘bir elin parmağını geçmeyecek’ kadar olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: AA

Hafta içi duyurduğu istifasından sonra İYİ Parti’ye geçeceğini açıklayan Fakıbaba, AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın da ‘rahatsız olduğunu’ kaydederek istifa edebileceğinin sinyalini vermişti.

Bugün de konu devam etmiş, Twitter’dan mesajlar paylaşıp ardından silen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP’de rahatsızlıklar olduğunu kabul etmiş, bunların ‘nefsi’ duygularla yaşandığını savunmuştu. Bozdağ, bu kopuşların AKP’yi yıpratmadığını da savunmuştu.

Sarıkaya da Habertürk’teki köşesinde AKP’deki rahatsızlıkların sır olmadığını fakat koğuşların ‘bir elin parmağını geçemeyeceğini’ yazdı.

Sarıkaya, ayrıca bölgedeki bazı milletvekillerinin istifa eden Fakıbaba’yla hareket ettiğini aktardı.

Sarıkaya’nın yazısındaki ilgili bölüm şöyle: “Fakıbaba gibi AK Parti’deki bazı milletvekillerinin rahatsızlığı sır değildi. Ancak bu sayı iddia edildiği gibi 40 milletvekilini bulmaz, toplansa bir elin parmağını geçmez… TBMM kulisinde oturup sohbet ettiğinizde de anlarsınız ki bunların çoğu da başka bir yere gitmez.

Gitme eğilimi gösterenlerin diğer partilerle teması da konuşuluyordu, ancak istifa edip başka partiye geçecekleri iddialarını da reddediyorlardı. Ancak Fakıbaba’nın istifası, beraber hareket ettiği bölge milletvekillerinden bazılarını harekete geçirebilir.”

‘Oktay Vural İYİ Parti’ye katılmıyor’

Sarıkaya, ayrıca İYİ Parti’ye geçeceği öne sürülen MHP’li eski milletvekili Oktay Vural hakkındaki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını öne sürdü: “MHP üyeliği devam eden, ancak siyasetin aktif bir üyesi olmaktan da bir süredir uzak duran, akademik ve edebi okumalar ve yazılara ağırlık veren Oktay Vural’ın Çarşamba İYİ Parti’ye katılımı söz konusu değil…”