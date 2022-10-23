Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ben gencim çünkü gençlerle beraberim” dedi.

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Erdoğan, Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye’ programına katıldı.

Canlı yayınlanmayan programın bant kaydına göre cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:

* Kendi ikballerini 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.

* HDP’si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil’e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu.

* ‘FETÖ’cülerle benzin istasyonunda hamburger yemenin derdinde değiliz.

Daha sonra mikrofonu eline alan AKP’li bir genç Erdoğan’a Kürtçe ‘Serok Erdoğan’ diye seslendi.

* İlk oyumu rahmetli Erbakan hocamıza vermiştim.

* (Ahmet Kaya’yla ilişkileriyle ilgili bir soru) Belediye başkanlığı döneminde ilişkilerimiz ileriydi. Cezaevine gideceğimin arifesinde Yedikule’de büyük bir program düzenlenmişti. O gecenin önemli sanatçılarından bir tanesi Ahmet Kaya’ydı.

* Kılıçdaroğlu dün Sivas’ta yerel bir televizyonda adaylığını açıklamış. Hayırlı olsun.