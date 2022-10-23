Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ben gencim çünkü gençlerle beraberim” dedi.
Erdoğan, Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye’ programına katıldı.
Canlı yayınlanmayan programın bant kaydına göre cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:
* Kendi ikballerini 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.
* HDP’si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil’e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu.
* ‘FETÖ’cülerle benzin istasyonunda hamburger yemenin derdinde değiliz.
Daha sonra mikrofonu eline alan AKP’li bir genç Erdoğan’a Kürtçe ‘Serok Erdoğan’ diye seslendi.
* İlk oyumu rahmetli Erbakan hocamıza vermiştim.
* (Ahmet Kaya’yla ilişkileriyle ilgili bir soru) Belediye başkanlığı döneminde ilişkilerimiz ileriydi. Cezaevine gideceğimin arifesinde Yedikule’de büyük bir program düzenlenmişti. O gecenin önemli sanatçılarından bir tanesi Ahmet Kaya’ydı.
* Kılıçdaroğlu dün Sivas’ta yerel bir televizyonda adaylığını açıklamış. Hayırlı olsun.