Demirtaş’tan Erdoğan’a: Diyarbakır’a bir daha gidersen ‘Kim hırsız’ diye bir sor

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini ‘Kürt olmamakla’ hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Sen onu bunu boş ver de Diyarbakır’a bir daha gidersen ‘Kim hırsız’ diye bir sor.”

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Diyarbakır’da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefinde bugün, Demirtaş ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar vardı: “Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Şu anda Edirne Cezaevi’nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı? Şu anda bir eş başkanları var. (Mithat Sancar) Kürt mü? O da değil. O da Kürt kardeşlerimi sömürüyor.”

Demirtaş, Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter’dan şöyle yanıt verdi: “Tek adamlığa kendisini öyle kaptırmış ki, benim ne olduğuma da kendisi karar veriyor! Sen onu bunu boş ver de Diyarbakır’a bir daha gidersen ‘Kim hırsız’ diye bir sor. Yalnız, mitinge gidecek kardeşlerim yanlarına kıymetli eşya almasınlar. Ne olur ne olmaz.”