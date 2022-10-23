Bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti, bir elini kullanamıyor

Ağustos ayında, ABD’de bıçaklı saldırıya uğrayan Salman Rüşdi’nin (75) temsilcisi Andrew Wylie, yazarın bir gözünü kaybettiğini ve bir elini kullanamadığını açıkladı.

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‘Şeytan Ayetleri’nin yazarı Ruşdi, 12 Ağustos’ta, New York eyaletinde Chautauqua Enstitüsü’nde konuşma yaptığı sırada karın, boyun ve yüzünden defalarca bıçaklanmış hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra birkaç gün solunum cihazında kalan sonrasında cihazdan ayrılan yazarın sağlık durumuyla ilgili İspanya’da yayımlanan El Pais’e konuşan Wylie, saldırının Rüşdi’nin hayatını değiştirdiğini anlattı: ”Yaraları çok derindi. Ve maalesef bir gözü görme yetisini kaybetti. Boynunda üç ciddi yarası vardı. Elindeki sinirler kesildiği için bir elinde kalıcı zarar oluştu. Kullanamıyor bir elini. Göğsünde ve üst bedeninde de 15 yarası vardı. Çok vahşi bir saldırıydı.”

Wylie, Rüşdi’nin hala hastanede olup olmadığı konusundaysa bilgi paylaşmadı. En önemli şeyin hayatta olması olduğunun altını çizdi.

‘John Lennon’ın öldüğü saldırı gibi’

Wylie, Rüşdi’nin kendisine geçmişte birden fazla kez saldırıya uğrayabileceğinin bildiğini söylediğini belirterek, ”Ama böyle bir şey karşı korunmak çok zor. John Lennon’ın öldüğü saldırı gibi oldu” dedi.

Rüşdi’yi bıçaklayan Hadi Matar (24) cinayete teşebbüsle ve saldırı düzenlemek suçundan yargılanıyor. 18 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemede, suçlamları reddetti.

Rüşdi’nin ölmediğini duyunca şaşırdığını ifade eden Matar, ‘Şeytan Ayetleri’ kitabı sebebiyle Rüşdi için 1989’da ‘ölüm fetvası’ veren İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni’den ilham alıp almadığı yönündeki soruları yanıtsız bırakırken, “Ayetullah’a saygı duyuyorum. Bence harika bir insan. Bu konuda söyleyebileceklerim bundan ibaret” demişti. Ve, Şeytan Ayetleri’nin iki sayfasını okuduğunu söylemişti.