Salman Rüşdi solunum cihazından ayrıldı, konuşabiliyor

ABD’de bıçaklanan ve ağır yaralanan ‘Şeytan Ayetleri’ adı kitabın Britanyalı yazarı Salman Rüşdi’nin (75) solunum cihazından ayrıldığı, konuşabildiği açıklandı.

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Hindistan doğumlu yazar, cuma günü ABD’nin New York eyaletinde konuşma yaparken karın, boyun ve yüzünden en az 10 kez bıçaklanmış hastaneye kaldırılmıştı. Solunum cihazına bağlanan Rüşdi’nin temsilcisi Andrew Wylie, dün, bir kolunun sinirlerinde ve karaciğerinde hasar oluştuğunu, bir gözünü kaybedebileceğini duyurmuştu.

Konuşmasında, ABD’nin tehdit alan yazarlar için ‘bir cennet’ olduğunu anlatmayı planlayan Rüşdi’ye sorular yöneltmek için etkinlikte olan Henry Reese de hafif yaralanmıştı. Reese, ülkelerinde ağır cezalar alma tehdidiyle karşı karşıya kalan, sürgündeki yazarlara destek veren bir sivil toplum kuruluşununu kurucularından.

Rüşdi’nin solunum cihazından ayrıldığına dair açıklama, konuşma yaptığı Chautauqua Enstitüsü’nün başkanı Michael Hill’den geldi. Hill tweet attı: ”Salman Rüşdi solunum cihazından ayrıldı ve konuşabiliyor.”

Rüşdi’nin durumuyla ilgili bu olumlu gelişmeyi çok sayıda yazar ve akademisyen de paylaştı.

Rüşdi’yi bıçaklayan Hadi Matar’ın (24) suçlamaları reddettiği belirtildi.

Rüşdi, ‘Şeytan Ayetleri’ kitabı 1988’de yayınlandıktan sonra yıllarca ölüm tehditleri almış, İran’da dönemin dini lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni, ölümünü isteyen bir fetva yayınlamıştı.